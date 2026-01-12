Долар впав на тлі погроз Мін'юсту США на адресу глави ФРС Пауелла

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 січня 2026, 10:55

Долар впав на тлі погроз Мін'юсту США на адресу глави ФРС Пауелла

Курс долара 12 січня впав найшвидшим темпом за майже три тижні на новинах про те, що Мін'юст США пригрозив голові Федеральної резервної системи (ФРС) Джерому Пауеллу кримінальним переслідуванням. Перехід конфлікту Білого дому з головою ФРС у кримінальну площину відродив побоювання щодо політичного втручання у дії регулятора, передає Bloomberg.

Курс долара 12 січня впав найшвидшим темпом за майже три тижні на новинах про те, що Мін'юст США пригрозив голові Федеральної резервної системи (ФРС) Джерому Пауеллу кримінальним переслідуванням.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Падіння долара

Індекс Bloomberg Dollar Spot опустився на 0,2% під час азіатських торгів у понеділок, 12 січня. Падіння стало найсильнішим із 23 грудня 2025 року.

Курс долара обвалився після того, як Пауелл повідомив, що минулого тижня регулятор отримав від Мін'юсту повістку з загрозою кримінального звинувачення щодо його зауважень щодо витрачання коштів на реконструкцію штаб-квартири ФРС у Вашингтоні.

Що кажуть аналітики

«Макротрейдери готові нарощувати короткі позиції щодо долара на тлі ризику того, що Пауелл буде обмежений у виконанні своїх функцій як глава ФРС», — заявив стратег Bloomberg Марк Кренфілд.

Пауелл був призначений Трампом головою ФРС у 2018 році і його термін спливає у травні 2026 року. Трамп неодноразово обрушувався з критикою на Пауелла в соціальних мережах, закликаючи до зниження ставок, і в якийсь момент погрожуючи звільнити його, хоч пізніше пішов назад і почав заперечувати, що колись розглядав таку можливість, нагадує Bloomberg.

«Трамп, схоже, має намір встановити контроль над Федеральною резервною системою (…). Нетерпіння Трампа та його рішучість домогтися зниження вартості запозичень припускають, що його кандидатура на посаду наступного голови [ФРС] може бути „голубом“ і лоялістом, і це може створити ризик для долара», — цитує Bloomberg валютного стратега Malayan Banking Berhad у Сінгапурі Фіону Лім.

Що тисне на долар

Тиск на американську валюту 12 січня також виявили очікування ринку щодо подальшого зниження ставок ФРС цього року після того, як п'ятничний звіт про зайнятість у США показав, що грудневе зростання числа робочих місць виявилося нижчим за прогнози, пише Trading Economics.

У пошуках подальших орієнтирів інвестори тепер очікують на публікацію свіжих даних щодо інфляції в США та звітності найбільших банків Уолл-стріт цього тижня.

Крім того, ринки оцінюють геополітичні ризики на тлі посилення протестів в Ірані та невизначеності, що зростає, в Південній Америці, повідомляє аналітичний сервіс.

Справа проти Пауелла

Нагадаємо, прокуратура США в окрузі Колумбія розпочала кримінальне розслідування щодо голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла. Воно стосується реконструкції штаб-квартири ФРС у Вашингтоні та можливих неправдивих свідчень, наданих їм Конгресу за масштабами та вартістю проєкту.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+45
djjack
djjack
12 січня 2026, 12:44
#
Да, только что был в обменнике — рухнул так, что «всего» по 43,70 пролают. В пятницу было «аж» 43,50.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 94 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами