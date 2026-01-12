Долар впав на тлі погроз Мін'юсту США на адресу глави ФРС Пауелла

Курс долара 12 січня впав найшвидшим темпом за майже три тижні на новинах про те, що Мін'юст США пригрозив голові Федеральної резервної системи (ФРС) Джерому Пауеллу кримінальним переслідуванням. Перехід конфлікту Білого дому з головою ФРС у кримінальну площину відродив побоювання щодо політичного втручання у дії регулятора, передає Bloomberg.

Падіння долара

Індекс Bloomberg Dollar Spot опустився на 0,2% під час азіатських торгів у понеділок, 12 січня. Падіння стало найсильнішим із 23 грудня 2025 року.

Курс долара обвалився після того, як Пауелл повідомив, що минулого тижня регулятор отримав від Мін'юсту повістку з загрозою кримінального звинувачення щодо його зауважень щодо витрачання коштів на реконструкцію штаб-квартири ФРС у Вашингтоні.

Що кажуть аналітики

«Макротрейдери готові нарощувати короткі позиції щодо долара на тлі ризику того, що Пауелл буде обмежений у виконанні своїх функцій як глава ФРС», — заявив стратег Bloomberg Марк Кренфілд.

Пауелл був призначений Трампом головою ФРС у 2018 році і його термін спливає у травні 2026 року. Трамп неодноразово обрушувався з критикою на Пауелла в соціальних мережах, закликаючи до зниження ставок, і в якийсь момент погрожуючи звільнити його, хоч пізніше пішов назад і почав заперечувати, що колись розглядав таку можливість, нагадує Bloomberg.

«Трамп, схоже, має намір встановити контроль над Федеральною резервною системою (…). Нетерпіння Трампа та його рішучість домогтися зниження вартості запозичень припускають, що його кандидатура на посаду наступного голови [ФРС] може бути „голубом“ і лоялістом, і це може створити ризик для долара», — цитує Bloomberg валютного стратега Malayan Banking Berhad у Сінгапурі Фіону Лім.

Що тисне на долар

Тиск на американську валюту 12 січня також виявили очікування ринку щодо подальшого зниження ставок ФРС цього року після того, як п'ятничний звіт про зайнятість у США показав, що грудневе зростання числа робочих місць виявилося нижчим за прогнози, пише Trading Economics.

У пошуках подальших орієнтирів інвестори тепер очікують на публікацію свіжих даних щодо інфляції в США та звітності найбільших банків Уолл-стріт цього тижня.

Крім того, ринки оцінюють геополітичні ризики на тлі посилення протестів в Ірані та невизначеності, що зростає, в Південній Америці, повідомляє аналітичний сервіс.

Справа проти Пауелла

Нагадаємо, прокуратура США в окрузі Колумбія розпочала кримінальне розслідування щодо голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла. Воно стосується реконструкції штаб-квартири ФРС у Вашингтоні та можливих неправдивих свідчень, наданих їм Конгресу за масштабами та вартістю проєкту.