В США відкрили кримінальну справу на голову ФРС Джерома Пауелла

Прокуратура Сполучених Штатів розпочала кримінальне розслідування щодо діяльності очільника Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла. Правоохоронців зацікавили свідчення головного банкіра країни, які він надав Конгресу минулого літа стосовно проєкту реконструкції штаб-квартири центробанку. Про це повідомляє The Wall Street Journal 12 січня.

Суть звинувачень та реакція Пауелла

У п'ятницю Федеральна резервна система отримала повістки від Міністерства юстиції, що свідчить про загрозу висунення офіційних кримінальних звинувачень. Справа стосується показань Пауелла та фінансових звітів ФРС щодо будівельних робіт.

Джером Пауелл відреагував на ситуацію відеозверненням у неділю ввечері, назвавши розслідування політично вмотивованим. За його словами, це лише привід, який використовує адміністрація президента Дональда Трампа, щоб змусити регулятора знизити відсоткові ставки та ліквідувати незалежність центробанку.

«Йдеться про те, чи зможе ФРС продовжувати встановлювати відсоткові ставки на основі доказів та економічних умов, чи натомість монетарна політика буде визначатися політичним тиском або залякуванням», — заявив Пауелл.

Голова ФРС наголосив, що не збирається йти у відставку до закінчення своєї каденції 15 травня. Він підкреслив: «Державна служба іноді вимагає стійкості перед обличчям погроз. Я продовжу виконувати роботу, на яку мене затвердив Сенат, доброчесно та з відданістю служінню американському народові».

Позиція Білого дому та політичний контекст

Президент Дональд Трамп, який неодноразово критикував Пауелла за надто повільне зниження ставок і навіть погрожував подати на нього до суду за «грубу некомпетентність», заперечує свою причетність до розслідування. У коментарі NBC News він зазначив, що не знав про повістки.

«Я б навіть не подумав робити це в такий спосіб. Що має тиснути на нього, так це факт, що ставки занадто високі. Це єдиний тиск, який він має», — сказав Трамп.

Конфлікт навколо реконструкції будівель ФРС вартістю 2,5 мільярда доларів триває з минулого літа. Раніше Білий дім звинувачував Пауелла в тому, що він або надав неправдиві свідчення Конгресу про цей проєкт, або порушив правила отримання дозволів на будівництво.

Реакція ринків та політиків

Новина про можливе кримінальне переслідування головного банкіра США миттєво вплинула на фінансові ринки. Ф'ючерси на індекс S&P 500 впали на 0,5%, а інвестори почали переводити капітал у захисні активи.