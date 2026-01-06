Головне за вівторок: гривня на дні, новий цифровий банк, доларових ОВДП буде менше

Головні фінансові новини за вівторок, 6 січня.
НБУ опустив гривню до нового історичного дна у парі з доларом
НБУ послабив гривню до основних іноземних валют — долара США та євро, встановивши нові курси на середу, 7 січня. Американська валюта вже другий день поспіль оновлює історичний максимум, тоді як євро наближається до цього.
В Україні з'явиться новий цифровий банк: естонці купують частину активів збанкрутілого RwS Bank
Естонська фінтех-група Iute Group офіційно оголосила про намір вийти на український ринок шляхом придбання ліцензії та частини активів неплатоспроможного RwS Bank («РВС Банк»). Угода передбачає створення нової фінансової установи, яка зосередиться виключно на цифрових послугах.
Мінфін змінює тактику на 2026 рік: пропозиція валютних ОВДП скорочується, а фокус зміщується на гривню
Міністерство фінансів України оприлюднило оновлений графік аукціонів із розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на перший квартал 2026 року. Головною особливістю нової стратегії стало суттєве обмеження пропозиції валютних інструментів на користь стабільного залучення гривневого ресурсу.
Реальний ВВП України у 2025 році зріс на 2% — оцінка ІЕД
За підсумками 2025 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України продемонстрував зростання на рівні 2%. Згідно з аналітичним звітом Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), цей результат міг бути значно вищим, проте економічну динаміку стримували цілеспрямовані атаки росії на критичну інфраструктуру: об'єкти газовидобутку, електромережі, залізничні вузли та морські порти.
Нацбанк за рік продав на міжбанку рекордні $36 мільярдів
Національний банк протягом 2025 року купив на міжбанківському ринку $42,15 млн та продав $36,10 млрд. Таким чином, чистий продаж валюти торік становив $36,06 млрд, що є рекордним показником. Для порівняння, у 2024 році чистий продаж валюти Нацбанком сягнув $35,19 млрд, у 2023-му — $28,61 млрд.
