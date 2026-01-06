Головне за вівторок: гривня на дні, новий цифровий банк, доларових ОВДП буде менше

Міністерство фінансів України оприлюднило оновлений графік аукціонів із розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на перший квартал 2026 року. Головною особливістю нової стратегії стало суттєве обмеження пропозиції валютних інструментів на користь стабільного залучення гривневого ресурсу.

Реальний ВВП України у 2025 році зріс на 2% — оцінка ІЕД

За підсумками 2025 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України продемонстрував зростання на рівні 2%. Згідно з аналітичним звітом Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), цей результат міг бути значно вищим, проте економічну динаміку стримували цілеспрямовані атаки росії на критичну інфраструктуру: об'єкти газовидобутку, електромережі, залізничні вузли та морські порти.

Нацбанк за рік продав на міжбанку рекордні $36 мільярдів