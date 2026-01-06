Мінфін змінює тактику на 2026 рік: пропозиція валютних ОВДП скорочується, а фокус зміщується на гривню

Міністерство фінансів України оприлюднило оновлений графік аукціонів із розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на перший квартал 2026 року. Головною особливістю нової стратегії стало суттєве обмеження пропозиції валютних інструментів на користь стабільного залучення гривневого ресурсу.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Валютні аукціони: від інтенсивності до дефіциту

Якщо у четвертому кварталі 2025 року відомство активно пропонувало інвесторам папери в іноземній валюті, провівши вісім аукціонів, то на початку 2026 року активність у цьому сегменті впаде майже втричі. У графіку на січень-березень заплановано лише три такі аукціони:

10 лютого — єдиний у кварталі аукціон з розміщення облігацій у євро.

24 лютого та 3 березня — два аукціони з продажу доларових ОВДП терміном на 1,5 року.

Таке скорочення пропозиції може свідчити про достатність валютних залишків на рахунках уряду або про небажання нарощувати валютний борг за поточними ставками, які наприкінці минулого року зафіксувалися на рівні 4% для долара та 3,25% для євро.

Гривневий сегмент: стабільність та «довгі» гроші

У сегменті національної валюти Мінфін дотримується звичної регулярності. Традиційно кожного вівторка інвесторам пропонуватимуть три типи паперів із різними термінами погашення:

Короткострокові (1−1,2 року).

Середньострокові (1,7−2 роки).

Трирічні (3 роки).

Окремою подією став аукціон 6 січня, на якому анонсовано довгострокові облігації терміном на 3,7 року. Обсяг пропозиції на перших торгах року встановлено на рівні 5 млрд грн для кожного з чотирьох випусків.

Ставки дохідності за гривневими паперами залишаються незмінними вже протягом тривалого періоду (з квітня 2025 року):

Річні папери — 16,35%;

1,5-річні — 17,1%;

Понад 2 роки — 17,5%;

3-річні «бенчмарки» — 17,8%.

Читайте також: Українці стали активніше кредитувати державу: портфель ОВДП у громадян зріс на 42%

Бюджетний контекст та історичні рекорди

Згідно з планом на 2026 рік, внутрішній ринок запозичень має забезпечити 419,57 млрд грн. Це дещо менше, ніж обсяг виплат за старими боргами, який становить 524,46 млрд грн. Основним джерелом фінансування бюджетного дефіциту залишається зовнішня допомога, яка запланована в обсязі понад 2,13 трлн грн.

Для порівняння, попередні роки були більш активними для внутрішнього ринку:

У 2024 році було встановлено абсолютний рекорд — залучено 638,4 млрд грн.

У 2025 році обсяг запозичень склав понад 569 млрд грн ($430,13 млрд грн, $2,45 млрд та 779,2 млн євро), що дозволило уряду залучити на 93,76 млрд грн більше, ніж було витрачено на погашення попередніх боргів.

Поточний графік є попереднім, і Міністерство фінансів залишає за собою право вносити зміни залежно від попиту з боку банків та загальної ліквідності фінансової системи України.