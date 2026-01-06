Реальний ВВП України у 2025 році зріс на 2% — оцінка ІЕД

За підсумками 2025 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України продемонстрував зростання на рівні 2%. Згідно з аналітичним звітом Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), цей результат міг бути значно вищим, проте економічну динаміку стримували цілеспрямовані атаки росії на критичну інфраструктуру: об'єкти газовидобутку, електромережі, залізничні вузли та морські порти.

Головні перешкоди: енергетика, кадри та інфляція

Протягом року бізнес стикався з комплексом викликів, які суттєво трансформували операційне середовище:

Енергетичний дефіцит: У листопаді 2025 року обмежений доступ до електроенергії вперше за рік повернувся до списку трьох головних проблем для підприємств. Брак енергоресурсів став критичним фактором, що гальмував виробничі цикли.

Криза на ринку праці: Нестача робочої сили залишається стабільно гострою проблемою. Ситуація погіршилася восени, коли значна частина чоловіків віком 18−22 років скористалася правом на виїзд з країни. У Мінекономіки зазначають, що високе безробіття при цьому має структурний характер — існує значний розрив між навичками шукачів та реальними потребами роботодавців.

Валютний тиск та собівартість: Девальвація гривні щодо євро призвела до здорожчання імпортної сировини та матеріалів. Це змусило компанії переглядати ціноутворення на фоні логістичних складнощів та загального зниження попиту на деяких ринках.

Драйвери стійкості: агросектор, ОПК та споживання

Попри негативні фактори, кілька секторів забезпечили позитивну динаміку ВВП:

Аграрний сектор: Всупереч песимістичним прогнозам, урожай зернових у 2025 році виявився досить успішним. Це допомогло нівелювати загальний негативний вплив сільського господарства на показники ВВП, хоча реальний експорт просів через відсутність минулорічних залишків.

Промисловість та ОПК: Оборонні замовлення стали потужним стимулом для машинобудування. Паралельно з цим розвивалася металургія, що живилася високим внутрішнім попитом на металопродукцію.

Споживчий ринок: Реальні доходи громадян зростали завдяки індексації пенсій та підвищенню зарплат у приватному секторі. Це підтримало роздрібну торгівлю, особливо в сегменті непродовольчих товарів.

Структура попиту та державні витрати

З боку попиту основними рушіями були кінцеве споживання домогосподарств та інвестиції в оновлення потужностей, що призвело до активного зростання імпорту. Державне споживання продовжувало збільшуватися, але переважно за рахунок фінансування закупівель сучасного озброєння.

Очікування на 2026 рік

Аналітики ІЕД визнають, що сподівання на потужний інвестиційний імпульс від програми Ukraine Facility, страхування військових ризиків та надання державних гарантій у 2025 році не справдилися у повному обсязі. Ці очікування тепер перенесені на 2026 рік.

«Швидкого досягнення миру у 2026 році очікувати навряд чи варто, тому висока невизначеність і безпекові виклики супроводжуватимуть економіку й надалі. Ми прогнозуємо, що темпи зростання реального ВВП у наступному році залишаться в межах трохи вище 2%», — підсумували в ІЕД.