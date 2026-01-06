НБУ опустив гривню до нового історичного дна у парі з доларом

НБУ послабив гривню до основних іноземних валют — долара США та євро, встановивши нові курси на середу, 7 січня. Американська валюта вже другий день поспіль оновлює історичний максимум, тоді як євро наближається до цього. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

На середу НБУ встановив такий курс долара: 42,56 грн. Це на 14 копійок більше, ніж у вівторок, коли був встановлений попередній рекорд (42,42).Таким чином долар оновив свій історичний максимум.

Водночас курс євро на середу був встановлений на позначці — 49,80 грн, що на 29 копійок більше, ніж у вівторок (49,51).

Історичний максимум євро: 49,86 (31.12.2025).

