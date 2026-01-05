Головне за понеділок: долар зростає, Зеленський продовжує звільнення в НКЦПФР

Нацбанк визначив нові курси валют на вівторок, 6 січня 2026 року. Згідно з даними регулятора, курс долара оновив історичний максимум, за день американська валюта зросла на 13 копійок. Водночас курс євро навпаки впав.

Українці стали активніше кредитувати державу: портфель ОВДП у громадян зріс на 42%

Ринок внутрішніх державних запозичень у 2025 році продемонстрував рекордну активність. Головним трендом року стало суттєве зростання довіри з боку звичайних громадян: портфель облігацій у власності фізичних осіб збільшився майже в півтора раза.

Долар зростає на тлі арешту Мадуро та геополітичної напруги