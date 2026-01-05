Головні фінансові новини за понеділок, 5 січня.
Головне за понеділок: долар зростає, Зеленський продовжує звільнення в НКЦПФР
НБУ встановив нові курси валют: долар досяг нового максимуму
Нацбанк визначив нові курси валют на вівторок, 6 січня 2026 року. Згідно з даними регулятора, курс долара оновив історичний максимум, за день американська валюта зросла на 13 копійок. Водночас курс євро навпаки впав.
Українці стали активніше кредитувати державу: портфель ОВДП у громадян зріс на 42%
Ринок внутрішніх державних запозичень у 2025 році продемонстрував рекордну активність. Головним трендом року стало суттєве зростання довіри з боку звичайних громадян: портфель облігацій у власності фізичних осіб збільшився майже в півтора раза.
Долар зростає на тлі арешту Мадуро та геополітичної напруги
Індекс долара США зріс до найвищого рівня за останні два тижні. Інвестори масово скуповують американську валюту як захисний актив після того, як Сполучені Штати здійснили операцію з усунення президента Венесуели Ніколаса Мадуро, що спровокувало різке зростання геополітичних ризиків.
Зеленський призначив ексміністерку фінансів Канади радницею з економічного розвитку України
Команда Офісу Президента отримала вагоме кадрове підсилення міжнародного рівня. Колишня віцепрем'єр-міністерка та ексміністерка фінансів Канади Христя Фріланд офіційно стала радницею Володимира Зеленського. У сферу її відповідальності входитимуть питання економічного розвитку країни.
Президент звільнив ще двох членів НКЦПФР
Президент України Володимир Зеленський продовжує масштабне перезавантаження керівного складу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Глава держави підписав укази про звільнення одразу двох членів комісії — Ярослава Шляхова та Юрія Бойка.
