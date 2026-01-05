НБУ встановив нові курси валют: долар досяг нового максимуму

Нацбанк визначив нові курси валют на вівторок, 6 січня 2026 року. Згідно з даними регулятора, курс долара оновив історичний максимум, за день американська валюта зросла на 13 копійок. Водночас курс євро навпаки впав.

На вівторок НБУ встановив такий курс долара: 42,42 грн. Це на 13 копійок більше, ніж у понеділок (42,29).

Таким чином долар оновив свій попередній історичний максимум у парі з гривнею (42,40), який був встановлений 26.11.2025.

Курс євро

Водночас курс євро на вівторок був встановлений на позначці — 49,51 грн, що на 7 копійок менше, ніж у понеділок (49,58).

Історичний максимум євро: 49,86 (31.12.2025).

Курс польського злотого

НБУ на вівторок встановив такий курс польського злотого: 11,77 (у понеділок курс був 11,74).

