5 січня 2026, 15:55

НБУ встановив нові курси валют: долар досяг нового максимуму

Нацбанк визначив нові курси валют на вівторок, 6 січня 2026 року. Згідно з даними регулятора, курс долара оновив історичний максимум, за день американська валюта зросла на 13 копійок. Водночас курс євро навпаки впав.

Нацбанк визначив нові курси валют на вівторок, 6 січня 2026 року.

► Підписуйтесь на телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Курс долара

На вівторок НБУ встановив такий курс долара: 42,42 грн. Це на 13 копійок більше, ніж у понеділок (42,29).

Таким чином долар оновив свій попередній історичний максимум у парі з гривнею (42,40), який був встановлений 26.11.2025.

Курс євро

Водночас курс євро на вівторок був встановлений на позначці — 49,51 грн, що на 7 копійок менше, ніж у понеділок (49,58).

Історичний максимум євро: 49,86 (31.12.2025).

Курс польського злотого

НБУ на вівторок встановив такий курс польського злотого: 11,77 (у понеділок курс був 11,74).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
TAN72
TAN72
5 січня 2026, 16:21
#
Инфляция — форевер😂
+
0
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
5 січня 2026, 17:47
#
Когда уже Доляр по 100
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
