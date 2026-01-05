Українці стали активніше кредитувати державу: портфель ОВДП у громадян зріс на 42%

Ринок внутрішніх державних запозичень у 2025 році продемонстрував рекордну активність. Головним трендом року стало суттєве зростання довіри з боку звичайних громадян: портфель облігацій у власності фізичних осіб збільшився майже в півтора раза. Про це звітує Міністерство фінансів України 5 січня.

Громадяни та бізнес нарощують підтримку

Загалом за 2025 рік Мінфін залучив до бюджету через аукціони 570 млрд гривень. Це робить облігації другим за важливістю джерелом фінансування армії та соціальних видатків після міжнародної допомоги.

Найдинамічніше зростання показали саме приватні інвестори:

Громадяни (фізособи): Збільшили свій портфель на 42,6% (з 78,5 до 111,9 млрд грн). Тепер частка людей у загальному боргу складає 5,7%.

Бізнес (юрособи): Наростив вкладення на 34,1 млрд грн (до 212,3 млрд грн).

Основним «китом», на якому тримається ринок, залишаються комерційні банки — вони тримають облігацій на 937,1 млрд грн. Водночас Нацбанк за рік скоротив свій портфель на 13 млрд грн, що є позитивним сигналом для фінансової стабільності (менше «друку» грошей).

Успішний «роловер» боргів

Важливим показником є рівень рефінансування (роловер). У 2025 році він склав 118% (у гривні — 131%).

Це означає, що держава залучила нових боргів більше, ніж мала віддати старих. Тобто Мінфін не лише повністю перекрив виплати за попередніми облігаціями, а й залучив додаткові ресурси до бюджету на поточні потреби.