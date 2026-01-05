Multi від Мінфін
5 січня 2026, 8:39

Долар зростає на тлі арешту Мадуро та геополітичної напруги

Індекс долара США зріс до найвищого рівня за останні два тижні. Інвестори масово скуповують американську валюту як захисний актив після того, як Сполучені Штати здійснили операцію з усунення президента Венесуели Ніколаса Мадуро, що спровокувало різке зростання геополітичних ризиків. Про це повідомляє Bloomberg 5 січня.

Індекс долара США зріс до найвищого рівня за останні два тижні.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ринки реагують на невизначеність

Реакція світових фінансових ринків була миттєвою. Спотовий індекс долара Bloomberg піднявся на 0,3%, досягнувши найвищого значення з 22 грудня.

Водночас валюти країн, що розвиваються, опинилися під тиском:

  • Мексиканський песо впав на 0,7%.
  • Євро знизився на 0,3%.

Прибутковість казначейських облігацій США знизилася на один базисний пункт.

Трейдери віддають перевагу долару через невизначеність щодо подальшої долі Венесуели. Ситуацію підігріла заява президента США Дональда Трампа про те, що Вашингтон планує «керувати» цією південноамериканською країною після захоплення Мадуро.

Очікування нових даних

Попри геополітичні потрясіння, економічні фактори залишаються у фокусі уваги. Цього тижня очікується публікація низки важливих звітів у США, зокрема даних про інфляцію та кількість робочих місць у несільськогосподарському секторі. Ці показники можуть суттєво вплинути на подальшу траєкторію долара.

Долар як «тиха гавань» під час криз

Феномен зростання курсу долара під час політичних потрясінь пояснюється його статусом активу-прихистку. Коли у світі виникає загроза війни, державного перевороту чи економічної кризи, великі інвестори прагнуть захистити свої капітали.

Вони масово продають ризиковані активи (акції, валюти країн, що розвиваються, як-от мексиканський песо) і купують найнадійніші інструменти — казначейські облігації США та готівковий долар. Це створює підвищений попит на валюту США, що автоматично штовхає її курс вгору, навіть якщо епіцентр подій знаходиться далеко від американських кордонів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Зв'язок з автором: Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
