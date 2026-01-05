Президент звільнив ще двох членів НКЦПФР

Президент України Володимир Зеленський продовжує масштабне перезавантаження керівного складу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Глава держави підписав укази про звільнення одразу двох членів комісії — Ярослава Шляхова та Юрія Бойка. Про це йдеться в офіційних указах Президента № 11 та № 12 від 5 січня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Хронологія відставок

Обидва посадовці працювали у складі регулятора майже чотири роки — вони були призначені на посади 1 квітня 2021 року.

За інформацією «Економічної правди», Шляхов і Бойко написали заяви про складання повноважень ще на початку грудня минулого року. Тепер ці рішення формалізовано указами Президента.

Оновлення під наглядом МВФ

Звільнення членів комісії є продовженням кадрових ротацій у верхівці фінансового регулятора. Напередодні Нового року, 31 грудня, Володимир Зеленський достроково звільнив голову НКЦПФР Руслана Магомедова. Його наступником став Олексій Семенюк.

Реформа цього державного органу має стратегічне значення для держави. Посилення структури управління НКЦПФР та підвищення її інституційної спроможності входить до переліку 16 «структурних маяків» — обов'язкових умов програми фінансування від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Чим займається НКЦПФР та чому МВФ вимагає змін

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку — це головний арбітр на ринку капіталу України. Її завдання — контролювати випуск та обіг цінних паперів (акцій, облігацій), стежити за діяльністю бірж, брокерів та інвестиційних фондів, а також захищати права інвесторів.

Вимога МВФ щодо посилення комісії пов'язана з необхідністю надати їй реальні важелі впливу. Міжнародні партнери наполягають на розширенні повноважень регулятора, зокрема на наданні йому права проводити повноцінні розслідування фінансових махінацій, отримувати доступ до банківської таємниці у межах таких розслідувань та обмінюватися інформацією з іноземними колегами. Це необхідно для того, щоб український фондовий ринок став прозорим і відповідав європейським стандартам, а не був інструментом для «схем».