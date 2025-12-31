Головні новини за середу, 31 грудня.
Головне за середу: річне падіння долара, ціни на нафту на мінімумі
Долар демонструє різке річне падіння майже за десятиліття. У чому причина
Долар США рухається до різкого річного падіння з 2017 року, і банки Уолл-стріт прогнозують подальше послаблення наступного року, оскільки Федеральна резервна система продовжує знижувати відсоткові ставки, пише Financial Times.
З 1 січня 2026 року у ЄС скасовують роумінг для українців
З 1 січня 2026 року Україна офіційно приєднується до європейської роумінгової зони Roam like at home. Це означає, що українці зможуть користуватися мобільним зв’язком у 27 країнах ЄС без додаткових доплат за роумінг — за тими самими тарифами.
Нацбанк пом’якшує низку валютних обмежень для резидентів «Дефенс Сіті»
Нацбанк з 31 грудня 2025 року пом’якшує низку валютних обмежень у межах реалізації положень законодавства щодо запровадження правового режиму «Дефенс Сіті» для підтримання оборонно-промислового комплексу (ОПК).
Світові ціни на нафту завершують рік із рекордним падінням
Ціни на нафту у середу, 31 грудня, залишаються стабільними, проте, очікується, що за підсумками 2025 року вони впадуть більш ніж на 15%. Ринок зафіксував значний надлишок пропозиції, який перекрив попит у рік, сповнений війн, торговельних мит та санкцій.
Аналітики прогнозують, що долар може подешевшати до євро — історія каже інше
