Головне за середу: річне падіння долара, ціни на нафту на мінімумі

Нацбанк з 31 грудня 2025 року пом’якшує низку валютних обмежень у межах реалізації положень законодавства щодо запровадження правового режиму «Дефенс Сіті» для підтримання оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Світові ціни на нафту завершують рік із рекордним падінням

Ціни на нафту у середу, 31 грудня, залишаються стабільними, проте, очікується, що за підсумками 2025 року вони впадуть більш ніж на 15%. Ринок зафіксував значний надлишок пропозиції, який перекрив попит у рік, сповнений війн, торговельних мит та санкцій.

Аналітики прогнозують, що долар може подешевшати до євро — історія каже інше