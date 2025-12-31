Multi від Мінфін
31 грудня 2025, 12:56

Світові ціни на нафту завершують рік із рекордним падінням

Ціни на нафту у середу, 31 грудня, залишаються стабільними, проте, очікується, що за підсумками 2025 року вони впадуть більш ніж на 15%. Ринок зафіксував значний надлишок пропозиції, який перекрив попит у рік, сповнений війн, торговельних мит та санкцій. Про це повідомляє Reuters.

Світові ціни на нафту завершують рік із рекордним падінням
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Антирекорди року: цифри та факти

  • Brent: Ф'ючерси впали майже на 18% — це найсуттєвіше річне зниження з 2020 року. Марка Brent демонструє падіння третій рік поспіль, що є найдовшою «програшною серією» в історії її торгів. Березневий контракт торгується на рівні $61,28 за барель.
  • WTI: Американська нафта WTI впала на 19% за рік, зупинившись на позначці $57,92.
  • Середня ціна: За даними LSEG, середні ціни обох еталонних марок у 2025 році стали найнижчими з часів пандемійного 2020 року.

Аналітики BNP Paribas очікують, що у першому кварталі 2026 року Brent може впасти до $55. Головна причина — стійкість виробників сланцевої нафти в США, які застрахували (хеджували) свої ризики на високих рівнях цін і продовжують стабільно нарощувати видобуток, ігноруючи поточні коливання.

Геополітичні чинники, що впливали на ціни протягом 2025 року:

  • Січень: Жорсткі санкції Джо Байдена проти рф наприкінці його президентського терміну порушили поставки до Китаю та Індії.
  • Червень: 12-денний прямий конфлікт між Іраном та Ізраїлем загрожував судноплавству в Ормузькій протоці.
  • Кінець року: Дональд Трамп наказав заблокувати експорт нафти з Венесуели та посилив тиск на Іран.
  • Крім того, війна в Україні посилила вплив на світовий ринок нафти після ударів українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі, що також призвело до збоїв в експорті нафти з Казахстану.

Прогнози на 2026 рік: надлишок чи втручання ОПЕК+

Більшість експертів, включаючи Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) та Goldman Sachs, прогнозують, що у 2026 році пропозиція перевищить попит на 2−3,8 млн барелів на добу.

«Ми живемо на пороховій бочці, і саме це є фактичним „дном“ для цін. Хоча фундаментальні показники вказують на подальше послаблення, фактор Трампа та геополітика можуть підтримати ринок», — зазначає Джон Дрісколл, керуючий директор JTD Energy.

ОПЕК+ вже призупинила нарощування видобутку на перший квартал 2026 року. Наступна зустріч альянсу відбудеться 4 січня, де вирішуватиметься, чи варто йти на нові скорочення, якщо ціна впаде до $50.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
kadaad1988
kadaad1988
31 грудня 2025, 14:42
#
Еще одно доказательство того, что Украину превратили в непонятный субъект, в котором никакие снижения цен на нефть не влияют на снижение цены топлива, только наоборот рост!!!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
