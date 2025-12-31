Аналітики прогнозують, що долар може подешевшати до євро — історія каже інше

Консенсус-прогноз аналітиків, опитаних агентством Bloomberg, припускає, що наступного року долар знову подешевшає як мінімум проти євро . Однак статистика говорить про те, що з ймовірністю цього не відбудеться.

Що кажуть стратеги

«Долар має тенденцію рухатися в рамках великих циклів, які зазвичай тривають 7−10 років», — пише стратег Bloomberg Скайлар Монтгомері Конінг.

Експерт зазначає, що поточний цикл зміцнення долара розпочався 2011 року, і навіть якщо він уже закінчився 2022 року, його тривалість — 11 років — все одно перевищила середньоісторичну.

«Затяжне зростання долара разом з його переоціненістю щодо ПКС, яка спостерігалася останніми роками, змушували аналітиків постійно прогнозувати зниження американської валюти проти євро. Таку саму картину ми бачимо і сьогодні», — пише Скайлар Монтгомері Конінг. — «Проте за останні дев'ять років євро/долар знижувався в п'яти випадках, хоча аналітики щороку чекали зростання пари».

Одна з головних причин частих помилкових прогнозів полягає в тому, що аналітики приділяють надто велике значення такому показнику, як паритет купівельної спроможності (ППЗ), пояснює аналітик Bloomberg.

При цьому, за його словами, ППС слабко впливає на валютні курси в ближньо- та середньостроковій перспективах, тому що їхнє повернення до «справедливої» вартості зазвичай займає набагато більше часу, ніж один рік.

