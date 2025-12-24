Головне за середу: закриття рахунків Revolut, євро оновлює рекорд

Нацбанк визначив нові курси валют на четвер, 25 грудня. Згідно з даними регулятора, курс євро зріс за день на 4 копійки, оновивши історичний максимум.

2025 рік може стати найгіршим для долара за останні сім років

Індекс Bloomberg Dollar Spot, що показує динаміку долара по відношенню до основних світових валют, з початку року втратив близько 8%. 23 грудня він опустився до мінімальних рівнів із початку жовтня. Це свідчить про те, що 2025 може стати гіршим для американської валюти з 2017-го, вказує Bloomberg. Сигнали з ринку опціонів також вказують на те, що тиск на долар може зберегтися і в останні сесії 2025 року і далі, зауважує агентство.