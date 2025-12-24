Головне за середу: закриття рахунків Revolut, євро оновлює рекорд

Головні фінансові новини за середу, 24 грудня.
Закриття рахунків Revolut: В НБУ озвучили свою позицію
Національний банк підтримує відкриту конкуренцію та розвиток фінансових технологій в Україні та зацікавлений в тому, щоб на український ринок приходили великі іноземні гравці, які у своїй діяльності дотримуються норм вітчизняного та європейського законодавств.
Українці в Польщі втратять повноцінний доступ до Revolut без тамтешнього Tax ID
Доки Revolut офіційно згортає діяльність для резидентів України, з новою проблемою стикнулися українці, які відкривали рахунки в Європі (зокрема в Польщі), але не мають місцевого податкового номера. Користувачі скаржаться на обмеження роботи сервісу через відсутність Tax ID.
Зеленський підписав закон про «поштовий банк»: в Україні з’являться банки фінансової інклюзії
Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4465-ІХ щодо розвитку фінансової інклюзії, який відкриває шлях до створення так званих «поштових банків».
Нацбанк визначив нові курси валют на четвер, 25 грудня. Згідно з даними регулятора, курс євро зріс за день на 4 копійки, оновивши історичний максимум.
2025 рік може стати найгіршим для долара за останні сім років
Індекс Bloomberg Dollar Spot, що показує динаміку долара по відношенню до основних світових валют, з початку року втратив близько 8%. 23 грудня він опустився до мінімальних рівнів із початку жовтня. Це свідчить про те, що 2025 може стати гіршим для американської валюти з 2017-го, вказує Bloomberg. Сигнали з ринку опціонів також вказують на те, що тиск на долар може зберегтися і в останні сесії 2025 року і далі, зауважує агентство.
