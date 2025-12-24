Закриття рахунків Revolut: В НБУ озвучили свою позицію

Національний банк підтримує відкриту конкуренцію та розвиток фінансових технологій в Україні та зацікавлений в тому, щоб на український ринок приходили великі іноземні гравці, які у своїй діяльності дотримуються норм вітчизняного та європейського законодавств. Про це йдеться в коментарі регулятора.

Позиція НБУ — правила єдині для всіх

«Правила єдині для всіх — будь-яка компанія, яка має намір надавати фінансові послуги резидентам України, має пройти процедуру авторизації відповідно до вимог українського законодавства і дотримуватися вимог законодавства про захист прав споживачів та рекламу», — йдеться у повідомленні.

Як зазначає регулятор, компанія Revolut ухвалила рішення припинити надавати послуги та обслуговувати банківські рахунки клієнтів — резидентів України, відкриті через Revolut Bank UAB.

Водночас рахунки українців, які проживають та офіційно зареєстровані в країнах Європейської економічної зони, компанія Revolut продовжить обслуговувати.

В НБУ зазначили, що компанія Revolut повідомляла Нацбанк про наміри припинити надавати послуги резидентам України.

«Ми, як і раніше, відкриті до регуляторного діалогу з компанією Revolut та вітаємо будь-яку авторизовану належним чином форму присутності цієї компанії на фінансовому ринку України.

Майбутня модель присутності на українському ринку визначатиметься безпосередньо самою компанією з урахуванням українських регуляторних вимог та переліку послуг, які планується надавати українським споживачам.

