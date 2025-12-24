Національний банк підтримує відкриту конкуренцію та розвиток фінансових технологій в Україні та зацікавлений в тому, щоб на український ринок приходили великі іноземні гравці, які у своїй діяльності дотримуються норм вітчизняного та європейського законодавств. Про це йдеться в коментарі регулятора.
Закриття рахунків Revolut: В НБУ озвучили свою позицію
Позиція НБУ — правила єдині для всіх
«Правила єдині для всіх — будь-яка компанія, яка має намір надавати фінансові послуги резидентам України, має пройти процедуру авторизації відповідно до вимог українського законодавства і дотримуватися вимог законодавства про захист прав споживачів та рекламу», — йдеться у повідомленні.
Як зазначає регулятор, компанія Revolut ухвалила рішення припинити надавати послуги та обслуговувати банківські рахунки клієнтів — резидентів України, відкриті через Revolut Bank UAB.
Водночас рахунки українців, які проживають та офіційно зареєстровані в країнах Європейської економічної зони, компанія Revolut продовжить обслуговувати.
В НБУ зазначили, що компанія Revolut повідомляла Нацбанк про наміри припинити надавати послуги резидентам України.
«Ми, як і раніше, відкриті до регуляторного діалогу з компанією Revolut та вітаємо будь-яку авторизовану належним чином форму присутності цієї компанії на фінансовому ринку України.
Майбутня модель присутності на українському ринку визначатиметься безпосередньо самою компанією з урахуванням українських регуляторних вимог та переліку послуг, які планується надавати українським споживачам.
Національний банк забезпечить оперативний розгляд пакета документів стосовно авторизації, підготовленого відповідно до вимог чинного законодавства. У межах регуляторного діалогу компанії надано вичерпні роз’яснення щодо можливих механізмів авторизації", — підсумував регулятор.
Рішення Revolut
Як писав «Мінфін», британський фінтех-гігант Revolut офіційно припиняє обслуговування резидентів України. 22 грудня 2025 року користувачі почали отримувати листи з вимогою вивести кошти та попередженням про закриття акаунтів. Причиною названо вимоги українського законодавства.
Згідно з розсилкою компанії, у користувачів є рівно 60 днів на те, щоб залагодити свої фінансові справи. 22 лютого 2026 року рахунки українських резидентів будуть деактивовані.
Revolut зайшов на український ринок у лютому 2022 року, спростивши відкриття рахунків для біженців та внутрішніх переселенців. Компанія працювала в Україні на підставі банківської ліцензії, отриманої в Литві (Revolut Bank UAB), що дозволяло оперувати валютою, але не гривнею.
