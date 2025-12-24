Multi від Мінфін
24 грудня 2025, 14:46

Зеленський підписав закон про «поштовий банк»: в Україні з’являться банки фінансової інклюзії

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4465-ІХ щодо розвитку фінансової інклюзії, який відкриває шлях до створення так званих «поштових банків». Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4465-ІХ щодо розвитку фінансової інклюзії, який відкриває шлях до створення так званих «поштових банків».
Фото: Владимир Зеленский

Згідно з документом, в Україні запроваджується новий вид фінансової установи — банк фінансової інклюзії. Він працюватиме на підставі обмеженої банківської ліцензії, а його головною метою стане обслуговування клієнтів у районах, наближених до зони бойових дій, на деокупованих територіях, а також соціально вразливих груп населення та мікробізнесу.

Що передбачає закон

  • Доступ до послуг: Банки нового типу зможуть надавати повний спектр фінансових послуг фізичним особам, благодійним організаціям та місцевій владі там, де звичайні банки зараз не представлені.
  • Нові гравці на ринку: Отримати обмежену ліцензію зможуть не лише діючі банки, а й поштові оператори, великі роздрібні мережі та мережі АЗС, які вже мають розгалужену інфраструктуру.
  • Регуляція: Національний банк України отримав повноваження сприяти розвитку інклюзії та контролювати діяльність таких установ.

За словами Гетманцева, цей закон дозволить суттєво покращити доступ до банківських послуг для мільйонів українців, які наразі обмежені у фінансових сервісах через війну або відсутність відділень у віддалених регіонах.

Раніше Нацбанк пояснив, як працюватиме новий поштовий банк. Статус банку фінансової інклюзії (БФІ) передбачає, що установа має відповідати всім пруденційним вимогам і нормативам та виконувати ліцензійні вимоги Національного банку. Зокрема, не передбачається жодних послаблень щодо акціонерного капіталу, ліквідності, корпоративного управління, системи управління ризиками, системи внутрішнього контролю тощо.

Зберігаються вимоги до ділової репутації акціонерів та керівництва установи, а ефективність роботи БФІ підлягатиме прискіпливому аналізу.

Таким чином розбудова системи банків фінансової інклюзії здійснюватиметься з дотриманням усіх пруденційних вимог, які поширюються на банки з повною банківською ліцензією. Завдяки цьому стабільність фінансової системи буде гарантована.

Передбачається, що банк фінансової інклюзії зможе надавати банківські та інші фінансові послуги виключно фізичним особам, суб'єктам господарювання, громадським та благодійним організаціям, а також органам державної влади та органам місцевого самоврядування та іншим споживачам фінансових послуг.

Водночас для забезпечення фокусу на клієнтах-фізособах та малому бізнесі БФІ будуть обмежені у проведенні операцій з іншими сегментами клієнтів (середнім та великим бізнесом) та операцій на ринках капіталу. Також встановлюватимуться обмеження щодо загального обсягу кредитних коштів, які можуть надаватись одному позичальнику.

Щоб отримати статус БФІ, юридична особа, крім стандартного пакета документів для отримання банківської ліцензії, має подати до Національного банку стратегію банку фінансової інклюзії та бізнес-план на три роки.

Ці документи обов’язково мають містити детальний опис розвитку фінансової інклюзії, у тому числі планову структуру клієнтської бази за сегментами клієнтів, території обслуговування, у тому числі на малонаселених та важкодоступних територіях, плани з розвитку каналів надання послуг, які б сприяли забезпеченню фінансової інклюзії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
TAN72
TAN72
24 грудня 2025, 15:14
#
Плодят дармоедов
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
