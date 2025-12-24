Українці в Польщі втратять повноцінний доступ до Revolut без тамтешнього Tax ID

Доки Revolut офіційно згортає діяльність для резидентів України, з новою проблемою стикнулися українці, які відкривали рахунки в Європі (зокрема в Польщі), але не мають місцевого податкового номера. Користувачі скаржаться на обмеження роботи сервісу через відсутність Tax ID.

Суть проблеми: немає Tax ID — немає рахунку

Як повідомляють користувачі в соцмережах, Revolut почав масово розсилати запити на підтвердження податкового резидентства. Це вимога міжнародного стандарту звітності CRS (Common Reporting Standard), якої банк зобов'язаний дотримуватися.

Ситуація виглядає наступним чином:

Українець зареєстрував акаунт на польську адресу (наприклад, під час тимчасового проживання).

Revolut вимагає ввести польський податковий номер (PESEL/NIP).

Якщо користувач не може його надати (наприклад, вже виїхав з Польщі або ніколи там офіційно не працював), акаунт обмежують на поповнення.

Головна проблема: Змінити країну проживання на Україну в налаштуваннях тепер неможливо, оскільки Revolut офіційно припиняє обслуговування українських резидентів.

«Оскільки я не в Польщі фізично і в мене немає польського ID, а українського в такому випадку недостатньо, то акаунт буде закритий на поповнення, тільки витрачати можна буде, що є. Опції скасувати введення польського номера немає», — коментує ситуацію один із користувачів.

Що кажуть в Revolut?

У Revolut пояснюють, що це стандартна бюрократична процедура. Якщо клієнт вказав Польщу як країну проживання, він повинен бути її податковим резидентом.

«Якщо ви переїхали та тепер є податковим резидентом Польщі, вам необхідно оновити свою інформацію… Вас попросять надати польський податковий ідентифікаційний номер», — відповіли в підтримці банку.

Тим, хто справді проживає в ЄС і має документи (дозвіл на проживання, податковий номер), хвилюватися не варто — їхні рахунки продовжать працювати. Проблема стосується лише тих, хто «завис» між юрисдикціями.

Контекст: Revolut йде з України

Нагадаємо, 22 грудня 2025 року Revolut почав розсилати листи клієнтам-резидентам України про повне припинення обслуговування.

Причина: Вимоги українського законодавства та відсутність банківської ліцензії в Україні.

Дедлайн: Рахунки будуть деактивовані 22 лютого 2026 року.

Що робити: Протягом 60 днів необхідно вивести всі кошти на рахунки в інших банках та закрити позиції в криптовалюті/металах.

Коментар НБУ

Національний банк України прокоментував ситуацію, зазначивши, що вихід Revolut — це рішення самої компанії, яка не пройшла процедуру ліцензування в Україні.

«Будь-яка компанія, яка має намір надавати фінансові послуги резидентам України, має пройти процедуру авторизації… Ми, як і раніше, відкриті до регуляторного діалогу з компанією Revolut та вітаємо будь-яку авторизовану належним чином форму присутності», — заявили в НБУ.

Регулятор підкреслив, що рахунки українців, які офіційно проживають та зареєстровані в країнах Європейської економічної зони (і мають відповідні податкові номери), обслуговуватимуться й надалі.