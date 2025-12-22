Головне за понеділок: Україна отримала 2,3 млрд євро, золото пробило позначку $4400, Revolut закриває рахунки

Головні фінансові новини за понеділок, 22 грудня.
Україна отримала 2,3 млрд євро у межах фінансового інструменту Ukraine Facility
До держбюджету України надійшло 2,3 млрд євро від Європейського Союзу в межах фінансового інструменту Ukraine Facility. Зокрема, Уряд України залучив 2,1 млрд євро кредитних коштів та 200 млн євро гранту.
Золото вперше пробило позначку $4400
Ціна на золото встановила новий абсолютний історичний рекорд, вперше подолавши психологічну позначку в 4400 доларів за унцію. Дорогоцінний метал підскочив у ціні більш ніж на 1,5%, перевершивши попередній пік у $4381, зафіксований у жовтні. Ажіотаж на ринках викликаний сумішшю очікувань щодо зниження ставок у США та загостренням геополітичних конфліктів.
Бюджетний комітет ВР дозволив Мінфіну за 2 тижні до кінця 2025 р. випустити ОВДП ще на 55 млрд грн
Бюджетний комітет погодив рішення уряду про здійснення понадпланових запозичень на суму до 55 млрд грн в 2025 році. Це дасть можливість Мінфіну серед іншого розмістити більше ОВДП для формування резерву коштів на 1 квартал 2026 року.
Клієнти Revolut в Україні отримали повідомлення про примусове закриття рахунків: що відомо
Британський фінтех-гігант Revolut офіційно припиняє обслуговування резидентів України. Сьогодні, 22 грудня 2025 року, користувачі почали отримувати листи з вимогою вивести кошти та попередженням про закриття акаунтів. Причиною названо вимоги українського законодавства.
Ціна російської нафти обвалилася до $34 за барель
Флагманський сорт російської нафти Urals впав у ціні до рівня близько 34 доларів за барель. Це стало прямим наслідком нових жорстких санкцій Вашингтона, які почали діяти на повну силу. Для порівняння, еталонна марка Brent, яка є орієнтиром для світових цін, торгувалася на рівні $61.
