Головне за понеділок: Україна отримала 2,3 млрд євро, золото пробило позначку $4400, Revolut закриває рахунки

До держбюджету України надійшло 2,3 млрд євро від Європейського Союзу в межах фінансового інструменту Ukraine Facility. Зокрема, Уряд України залучив 2,1 млрд євро кредитних коштів та 200 млн євро гранту.

Золото вперше пробило позначку $4400

Ціна на золото встановила новий абсолютний історичний рекорд, вперше подолавши психологічну позначку в 4400 доларів за унцію. Дорогоцінний метал підскочив у ціні більш ніж на 1,5%, перевершивши попередній пік у $4381, зафіксований у жовтні. Ажіотаж на ринках викликаний сумішшю очікувань щодо зниження ставок у США та загостренням геополітичних конфліктів.

Бюджетний комітет ВР дозволив Мінфіну за 2 тижні до кінця 2025 р. випустити ОВДП ще на 55 млрд грн