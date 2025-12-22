Бюджетний комітет дозволив Мінфіну додатково взяти в борг до 55 мільярдів грн на 2026 рік

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

План запозичень на 2025 рік (зовнішніх і внутрішніх) — наразі 2,1 трлн грн. Такий обсяг визначено розписом державного бюджету. Станом на сьогодні план виконаний на 95,1%.

Зокрема, на фінансування дефіциту загального фонду держбюджету використали майже 2 трлн грн (не отримали на рахунок уряду в НБУ, а саме використали на 22 грудня), з яких:

997,6 млрд грн — від різних країн в рамках ERA loans (теж де-юре обліковуються як запозичення, хоча повертати їх Україна буде лише у випадку отримання репарацій від росіі)

539 млрд грн — від ОВДП

373,2 млрд грн — від ЄС в рамках інструменту Ukraine Facility

41,2 млрд грн — від МБРР та Міжнародної асоціації розвитку (обидва належать до Групи Світового банку)

38 млрд грн — від МВФ,

9,7 млрд грн — від Банку розвитку Ради Європи.

До кінця грудняще очікується надходження 125 млрд грн, зокрема від:

ЄС — майже 2,1 млрд євро в рамках інструменту Ukraine Facility

МБРР та МАР — $248,2 млн в рамках різних проєктів

від розміщення ОВДП — 10 млрд грн.

Нагадаємо

Тут вже є перебір понад план державних запозичень на 28,1 млрд грн.Крім того, до кінця року залишився 1 аукціон щодо розміщення ОВДП і в Мінфіну є надія, що їм вдасться на цьому аукціоні залучити більше, ніж раніше заплановані 10 млрд грн.«Важливо, розуміти, що дозвіл залучити др 55 млрд грн — це гранична межа з великим запасом. Фактичні додаткові запозичення можуть бути значно меншими. До прикладу, у 2019 році також ухвалювалося рішення про понадпланові запозичення на суму до 10 млрд грн, а фактично запозичили лише 4,7 млрд грн», — пояснила Підласа.Раніше «Мінфін» писав , що понадпланові запозичення можуть бути здійснені шляхом залучення кредитів (позик) відповідно до угод з Європейським Союзом, міжнародними фінансовими організаціями та шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики. Їхня загальна сума не має перевищувати 55 млрд грн.

Зазначається, що Мінфін має спрямувати отримані за рахунок понадпланових державних запозичень кошти на фінансування державного бюджету в наступному бюджетному періоді з відповідним зменшенням планових обсягів державних запозичень на наступний бюджетний період у межах граничного дефіциту бюджету.