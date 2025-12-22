Multi від Мінфін
22 грудня 2025, 15:33

Бюджетний комітет дозволив Мінфіну додатково взяти в борг до 55 мільярдів грн на 2026 рік

Бюджетний комітет погодив рішення уряду про здійснення понадпланових запозичень на суму до 55 млрд грн в 2025 році. Це дасть можливість Мінфіну серед іншого розмістити більше ОВДП для формування резерву коштів на 1 квартал 2026 року. Про це написала Голова Бюджетного комітету Роксолана Підласа.

Бюджетний комітет погодив рішення уряду про здійснення понадпланових запозичень на суму до 55 млрд грн в 2025 році.
Фото: Голова Бюджетного комітету Роксолана Підласа

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

План запозичень на 2025 рік

План запозичень на 2025 рік (зовнішніх і внутрішніх) — наразі 2,1 трлн грн. Такий обсяг визначено розписом державного бюджету. Станом на сьогодні план виконаний на 95,1%.

Зокрема, на фінансування дефіциту загального фонду держбюджету використали майже 2 трлн грн (не отримали на рахунок уряду в НБУ, а саме використали на 22 грудня), з яких:

  • 997,6 млрд грн — від різних країн в рамках ERA loans (теж де-юре обліковуються як запозичення, хоча повертати їх Україна буде лише у випадку отримання репарацій від росіі)
  • 539 млрд грн — від ОВДП
  • 373,2 млрд грн — від ЄС в рамках інструменту Ukraine Facility
  • 41,2 млрд грн — від МБРР та Міжнародної асоціації розвитку (обидва належать до Групи Світового банку)
  • 38 млрд грн — від МВФ,
  • 9,7 млрд грн — від Банку розвитку Ради Європи.

До кінця грудняще очікується надходження 125 млрд грн, зокрема від:

  • ЄС — майже 2,1 млрд євро в рамках інструменту Ukraine Facility
  • МБРР та МАР — $248,2 млн в рамках різних проєктів
  • від розміщення ОВДП — 10 млрд грн.
Тут вже є перебір понад план державних запозичень на 28,1 млрд грн.Крім того, до кінця року залишився 1 аукціон щодо розміщення ОВДП і в Мінфіну є надія, що їм вдасться на цьому аукціоні залучити більше, ніж раніше заплановані 10 млрд грн.«Важливо, розуміти, що дозвіл залучити др 55 млрд грн — це гранична межа з великим запасом. Фактичні додаткові запозичення можуть бути значно меншими. До прикладу, у 2019 році також ухвалювалося рішення про понадпланові запозичення на суму до 10 млрд грн, а фактично запозичили лише 4,7 млрд грн», — пояснила Підласа.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що понадпланові запозичення можуть бути здійснені шляхом залучення кредитів (позик) відповідно до угод з Європейським Союзом, міжнародними фінансовими організаціями та шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики. Їхня загальна сума не має перевищувати 55 млрд грн.

Зазначається, що Мінфін має спрямувати отримані за рахунок понадпланових державних запозичень кошти на фінансування державного бюджету в наступному бюджетному періоді з відповідним зменшенням планових обсягів державних запозичень на наступний бюджетний період у межах граничного дефіциту бюджету.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Ramo
Ramo
22 грудня 2025, 16:27
#
Забрати з бюджетних витрат на 2026 рік всі неефективні та популістичні хотєлки банкової, і не треба буде ніяких додаткових планових 55 млрд.грн.запозичень взагалі з виплатою відсотків.
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
