Україна отримала 2,3 млрд євро у межах фінансового інструменту Ukraine Facility

До держбюджету України надійшло 2,3 млрд євро від Європейського Союзу в межах фінансового інструменту Ukraine Facility. Зокрема, Уряд України залучив 2,1 млрд євро кредитних коштів та 200 млн євро гранту. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

Що відомо про транш

Це шостий регулярний транш, передбачений у межах Pillar I Інструменту. Кошти буде спрямовано на фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держави.

Програму підтримки України Ukraine Facility було започатковано у 2024 році строком на чотири роки. Загалом із 2024 року до державного бюджету вже надійшло понад 26,7 млрд євро, з яких у 2025 році - понад 10,6 млрд євро. Загальний обсяг фінансування, передбачений інструментом для України, становить близько 50 млрд євро.

Для отримання чергового регулярного траншу від ЄС Україна успішно виконала вісім реформаційних кроків, необхідних для виділення шостого траншу, а також один крок, передбачений у межах четвертого траншу.

Нагадаємо

Європейський Союз залишається найбільшим донором фінансової підтримки України — 70,7 млрд євро з лютого 2022 року.

Лише у 2025 році Україна отримала понад 28,7 млрд євро фінансової допомоги від ЄС.