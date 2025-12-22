Золото вперше пробило позначку $4400

Ціна на золото встановила новий абсолютний історичний рекорд, вперше подолавши психологічну позначку в 4400 доларів за унцію. Дорогоцінний метал підскочив у ціні більш ніж на 1,5%, перевершивши попередній пік у $4381, зафіксований у жовтні. Ажіотаж на ринках викликаний сумішшю очікувань щодо зниження ставок у США та загостренням геополітичних конфліктів.

Головним драйвером зростання стала впевненість трейдерів у пом’якшенні монетарної політики Федеральної резервної системи США. Ринок вже закладає у ціни два зниження відсоткових ставок у 2026 році.

Цьому сприяє свіжа статистика зі Сполучених Штатів:

Інфляція у листопаді знизилася до 2,7%.

Рівень безробіття зріс до 4,6%.

Таке охолодження економіки змушує регулятора діяти, що грає на руку золоту — активу, який не приносить відсоткового доходу, але стає привабливішим, коли ставки за облігаціями падають. Додаткову підтримку металам надав слабший долар.