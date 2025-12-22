Ціна російської нафти обвалилася до $34 за барель

Флагманський сорт російської нафти Urals впав у ціні до рівня близько 34 доларів за барель. Це стало прямим наслідком нових жорстких санкцій Вашингтона, які почали діяти на повну силу. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані цінової агенції Argus Media.

Цінове дно

За даними трейдерів, у п'ятницю вартість російської нафти впала до критично низьких показників:

У портах Балтійського моря: $34,82 за барель.

У портах Чорного моря: $33,17 за барель.

Для порівняння, еталонна марка Brent, яка є орієнтиром для світових цін, торгувалася на рівні $61. Хоча світовий ринок загалом просів, падіння російської нафти є непропорційно глибоким. Дисконт (знижка), з яким Росія змушена продавати свою сировину, щоб знайти покупців, сягнув $27 на барелі.

Ефект санкцій Трампа

Аналітики пов'язують обвал із діями адміністрації Дональда Трампа. У жовтні Білий дім оголосив про масштабні санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії. Хоча це не зупинило експорт повністю, воно значно ускладнило логістику та фінансові розрахунки.

Вже спостерігаються реальні наслідки: Індія, один із ключових покупців російської нафти, планує суттєво скоротити закупівлі наступного місяця через ризики вторинних санкцій.

Загроза для бюджету війни

Тривале падіння цін може стати катастрофою для російської скарбниці. Нафтогазові доходи становлять близько чверті федерального бюджету РФ.

«Довготривалий спад цін вдарить по доступу Кремля до нафтодоларів для фінансування війни в Україні», — зазначає Bloomberg.

Цікаво, що знижка працює по-різному на різних етапах. На момент відвантаження з російського порту дисконт становить $27, але коли нафта доходить до Індії, різниця в ціні звужується до $7,50. Хто саме забирає цю гігантську маржу — судновласники, страховики чи пов'язані з Кремлем посередники — достеменно невідомо.

Що означає ціна $34 для Росії?

Щоб зрозуміти масштаб проблеми для Москви, варто згадати про «точку беззбитковості». За оцінками економістів, собівартість видобутку російської нафти (з урахуванням податків та транспортування) на старих родовищах коливається в межах $15−20, але для нових проєктів вона значно вища.

Однак головна проблема — це наповнення бюджету. Російський бюджет на 2025−2026 роки зверстаний із розрахунку ціни на нафту значно вищої за $60 (цінова стеля, запроваджена G7). Ціна у $34 за барель є критичною: вона не просто зменшує надприбутки, вона робить експорт малорентабельним для держави. При такій ціні Кремль змушений буде або різко девальвувати рубль, або «спалювати» залишки резервних фондів, щоб покрити дефіцит і продовжувати фінансувати військові витрати.