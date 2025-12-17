Головні фінансові новини за середу, 17 грудня.
Головне за середу: рейтинги Euroclear потрапив на перегляд, срібло оновило вершину
Fitch помістило рейтинги Euroclear на перегляд через репараційний кредит
Рейтингове агентство Fitch помістило Euroclear Bank та Euroclear Holding до списку «негативний» через плани використання заморожених активів банку росії. Рішення Fitch поширюється на довгостроковий рейтинг стійкості Euroclear, короткостроковий рейтинг дефолту емітента на рівні F1+ та рейтинг виконання ним боргових зобов'язань.
Гетманцев про новий податок: влада не розглядає додаткові податки на відновлення
На сьогодні в жодному випадку, влада не розглядає додаткові податки на відновлення.
Ралі срібла триває: ціна перевищила $66 доларів
Вартість срібла досягла історичного максимуму, пробивши позначку в $66,52 за унцію. Зростання цін на дорогоцінні метали підживлюється слабкими даними щодо ринку праці в США, які посилюють очікування подальшого зниження процентних ставок.
«Київстар» відкрив доступ до Starlink для власників iPhone
Технологія Direct to Cell, яка перетворює звичайний смартфон на супутниковий телефон, тепер доступна і для користувачів Apple в мережі «Київстар». Про це повідомила пресслужба компанії.
Польща хоче скасувати особливий статус для українських біженців
Уряд Польщі готує зміни, які можуть істотно вплинути на правове становище українських біженців. Йдеться про припинення дії спеціального статусу, введеного після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року. Відповідний законопроєкт вже підготовлений і може бути ухвалений до кінця 2025 року.
