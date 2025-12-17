Гетманцев про новий податок: влада не розглядає додаткові податки на відновлення

На сьогодні в жодному випадку, влада не розглядає додаткові податки на відновлення. Про це написав голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

Позиція Гетманцева

«Друзі, я не знаю, хто буде приймати рішення про джерела відновлення країни після війни. Але, ні, в жодному випадку, ми не розглядаємо додаткові податки на відновлення.

За його словами, джерелами відновлення мають бути кошти від детінізації, залучені нами кошти партнерів, зовнішні і внутрішні інвестиції, а також репараційні гроші від рф.

Крапка. Заявляю це як Секретар Ради з відновлення. Прямо так і передайте в КМ", — написав він.

Новий податок

Як писав «Мінфін» в інтерв'ю Forbes Ukraine заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум заявила, що міністерство розпочало роботу над створенням окремого Фонду відбудови України. У майбутньому основним джерелом його наповнення може стати спеціальний податок, проте його запровадження можливе лише після завершення бойових дій.

Пізніше вона написала, що міністерство розвитку не планує ніякого податку на відбудову. Ці дискусії є неправильною інтерпретацією дискусії про фінансування відновлення".

Вона пояснила, що її заяву неправильно інтерпретували.

«В інтервʼю Forbes Ukraine я навела приклад, що окремі країни вводили для цього спеціальний податок. Після катаклізмів. Але так само й сказала, що це не наш варіант», — запевнила Шкрум.