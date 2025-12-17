Multi від Мінфін
17 грудня 2025, 8:15

Польща хоче скасувати особливий статус для українських біженців

Уряд Польщі готує зміни, які можуть істотно вплинути на правове становище українських біженців. Йдеться про припинення дії спеціального статусу, введеного після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року. Відповідний законопроєкт вже підготовлений і може бути ухвалений до кінця 2025 року. Про це пише Inpoland.

Уряд Польщі готує зміни, які можуть істотно вплинути на правове становище українських біженців.

Що відомо про законопроєкт

Законопроєкт передбачає припинення дії закону про допомогу українцям, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року. Якщо зміни набудуть чинності, з 4 березня 2026 року громадян України в Польщі розглядатимуть на загальних підставах — так само, як і інших іноземців.

Як зміниться доступ до медицини та соцвиплат

У МВС Польщі підкреслюють, що українці збережуть право на невідкладну медичну допомогу. Однак для отримання інших медичних послуг буде потрібно офіційна робота і сплата страхових внесків — за тими ж правилами, які діють для іноземних громадян.

Аналогічний підхід планують застосувати і до соціальної допомоги. Зокрема, для отримання популярної програми 800+ (щомісячна виплата на дитину в розмірі 800 злотих) батькам потрібно буде працювати і сплачувати внески до системи соціального страхування.

Чому Польща йде на такі кроки

За словами Кароліни Галецької, українці за останні роки значною мірою інтегрувалися в польське суспільство. Багато хто знайшов роботу, а їхні діти відвідують дитячі садки та школи. Саме цей фактор, на думку МВС, став ключовим аргументом для підготовки законопроекту.

Крім того, продовження особливого статусу для українців, як зазначають у відомстві, може створити ризик нерівного ставлення в порівнянні з іншими мігрантами, які проживають і працюють у Польщі на загальних умовах.

Незважаючи на плани скасування спеціального статусу, польська влада підкреслює, що українців не залишать без правового захисту. Навіть у разі прийняття законопроекту громадяни України зможуть легально перебувати в Польщі як мінімум до 4 березня 2027 року — вже в статусі інших іноземців.

Що це означає для українців у Польщі

Фактично зміни означають перехід від екстреного гуманітарного режиму до стандартної міграційної моделі. Для українців це посилить значення офіційного працевлаштування, сплати податків і страхових внесків, а також необхідності заздалегідь подбати про свій правовий статус і доступ до медичних та соціальних послуг.

