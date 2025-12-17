Multi від Мінфін
17 грудня 2025, 15:08

«Київстар» відкрив доступ до Starlink для власників iPhone

Технологія Direct to Cell, яка перетворює звичайний смартфон на супутниковий телефон, тепер доступна і для користувачів Apple в мережі «Київстар». Про це повідомила пресслужба компанії.

Технологія Direct to Cell, яка перетворює звичайний смартфон на супутниковий телефон, тепер доступна і для користувачів Apple в мережі «Київстар».

Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що змінилося

Раніше, 24 листопада 2025 року, ця функція запрацювала для власників Android-смартфонів. Тепер до програми тестування долучаються користувачі iOS.

Вимоги до пристрою: Технологія підтримується на моделях iPhone 13 та новіших версіях.

Як це працює і що доступно

Технологія Starlink Direct to Cell — це спільна розробка SpaceX та мобільних операторів (в Україні — «Київстар»), яка дозволяє телефону підключатися безпосередньо до супутників Starlink на орбіті.

  • Головна перевага: Для зв'язку не потрібне жодне додаткове обладнання (термінали, антени). Телефон працює як звичайно, але сигнал отримує з космосу.
  • Коли використовувати: Технологія призначена для «мертвих зон» — місць, де повністю відсутнє покриття наземних базових станцій (гори, ліси, зони блекаутів чи руйнувань інфраструктури).
  • Функціонал на сьогодні: Наразі абоненти можуть лише надсилати та отримувати SMS-повідомлення.

Плани на майбутнє

Компанія наголошує, що текстові повідомлення — це лише перший етап. У майбутньому функціонал планують розширити:

  • Голосові дзвінки.
  • Мобільний інтернет

Кінець епохи «немає мережі»

Технологія Direct to Cell фактично ліквідує поняття «зона недосяжності». Супутники Starlink V2 mini та новіші оснащені спеціальними модемами (eNodeB), які працюють як космічні вишки стільникового зв'язку.

Для України в умовах війни це критично важлива технологія резервування зв'язку. Якщо наземна інфраструктура буде пошкоджена обстрілами або знеструмлена, телефони автоматично шукатимуть супутник, дозволяючи людям залишатися на зв'язку з рідними та екстреними службами. Раніше супутниковий зв'язок був доступний лише власникам спеціалізованих дорогих телефонів (Iridium, Thuraya) або терміналів Starlink, тепер він стає масовим.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
