Ралі срібла триває: ціна перевищила $66 доларів

Вартість срібла досягла історичного максимуму, пробивши позначку в $66,52 за унцію. Зростання цін на дорогоцінні метали підживлюється слабкими даними щодо ринку праці в США, які посилюють очікування подальшого зниження процентних ставок. Про це повідомляє Reuters.

Срібне ралі: +128% за рік

Срібло стало безумовним лідером ринку. Після досягнення піку ціна скорегувалася до $65,94 (+3,4% за сесію). З початку року метал подорожчав на вражаючі 128%.

Аналітики пояснюють такий ажіотаж трьома факторами:

Дефіцит пропозиції: Видобуток не встигає за попитом.

Промисловий попит: Срібло є критично важливим елементом для «зеленої» енергетики (сонячні панелі, електроніка), розвиток якої продовжується.

Спекуляції: Трейдери активно скуповують опціони, роблячи ставку на подальше зростання.

Золото та макроекономіка

Золото також демонструє зростання (+0,3%), досягнувши $4 317,65 за унцію. Головним драйвером стала публікація статистики зі США: рівень безробіття в листопаді зріс до 4,6% (максимум з вересня 2021 року).

Це сигнал для Федеральної резервної системи (ФРС), що економіка охолоджується, а отже, ставки потрібно знижувати активніше. Трейдери вже закладають у ціни два зниження ставки у 2026 році. Низькі ставки традиційно вигідні для золота, яке не приносить відсоткового доходу, але є захисним активом.