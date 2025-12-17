Fitch помістило рейтинги Euroclear на перегляд через репараційний кредит

Рейтингове агентство Fitch помістило Euroclear Bank та Euroclear Holding до списку «негативний» через плани використання заморожених активів банку росії.

► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що це означає

Рішення Fitch поширюється на довгостроковий рейтинг стійкості Euroclear, короткостроковий рейтинг дефолту емітента на рівні F1+ та рейтинг виконання ним боргових зобов'язань.

Рішення агентства стало відповіддю на зростання правового ризику та ризику ліквідності емітента у зв'язку з планами Єврокомісії щодо використання заморожених активів для надання репараційного кредиту Україні.

Як тільки Fitch з'явиться достатньо інформації про рішення європейських політиків щодо цих коштів, агентство визначиться з рейтингом Euroclear.

Саміт ЄС

18−19 грудня відбудеться саміт ЄС, де країни союзу мають визначити подальший режим користування замороженими активами.

Якщо буде ухвалено рішення на користь надання Україні репараційного кредиту, то згодом це рішення має бути реалізовано на рівні як усього ЄС, так і кожної країни-учасниці.

Що означає репараційний кредит

Надання репараційного кредиту передбачає використання заморожених активів, які розміщені у фінансових інститутах ЄС. Україна погасить цю позику лише у випадку, якщо росія виплатить йому репарації.

12 грудня країни ЄС вже схвалили безстрокове заморожування російських активів. Цей захід виключає повернення коштів, навіть якщо санкції буде знято.