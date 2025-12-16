Головне за вівторок: новий податок, євро на максимумах, російська нафта дешевшає

В Уряді думають над введенням нового податку на відбудову

Міністерство розвитку громад та територій розпочало роботу над створенням окремого Фонду відбудови України. У майбутньому основним джерелом його наповнення може стати спеціальний податок, проте його запровадження можливе лише після завершення бойових дій. Про це в інтерв'ю Forbes Ukraine повідомила заступниця профільного міністра Альона Шкрум.

Офіційний курс євро оновив історичний максимум

Курс євро на 16 грудня був встановлений на новій історичній позначці — 49,6549, що на 17 копійок більше, ніж у понеділок (49,4678).

У листопаді населення наростило депозити до нового історичного максимуму