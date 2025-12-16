Головні фінансові новини за вівторок, 16 грудня.
Головне за вівторок: новий податок, євро на максимумах, російська нафта дешевшає
В Уряді думають над введенням нового податку на відбудову
Міністерство розвитку громад та територій розпочало роботу над створенням окремого Фонду відбудови України. У майбутньому основним джерелом його наповнення може стати спеціальний податок, проте його запровадження можливе лише після завершення бойових дій. Про це в інтерв'ю Forbes Ukraine повідомила заступниця профільного міністра Альона Шкрум.
Офіційний курс євро оновив історичний максимум
Курс євро на 16 грудня був встановлений на новій історичній позначці — 49,6549, що на 17 копійок більше, ніж у понеділок (49,4678).
У листопаді населення наростило депозити до нового історичного максимуму
У листопаді 2025 року, за даними НБУ, населення наростило депозити до нового історичного максимуму до 1 355,5 млн грн (+14,4%р/р, +1,1%м/м).
Ставка на долар: чому банки України збільшують вкладення в боргові активи інших країн
Українські банки наростили обсяги інвестицій у боргові цінні папери інших країн на майже 170 млрд грн з початку повномасштабного вторгнення.
Ціна російської нафти впала мінімуму за час війни — $40 за барель
Вартість російської нафти опустилася до найнижчого рівня з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну. Західні санкції змушують Москву пропонувати рекордні знижки, а падіння світових цін на сировину лише посилює кризу.
