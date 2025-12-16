Ставка на долар: чому банки України збільшують вкладення в боргові активи інших країн

Українські банки наростили обсяги інвестицій у боргові цінні папери інших країн на майже 170 млрд грн з початку повномасштабного вторгнення. Про це заявила Директорка Департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова.

Куди інвестують банки

Найбільше коштів із зазначених 170 млрд грн вкладено в інструменти в американських доларах (69%), а за країнами походження — в папери США (58%).

Це інструменти із найвищим рейтингом надійності ААА, які можна продати без обмежень в будь-який момент і швидко отримати кошти для виплат клієнтам. Оскільки норматив LCRІВ вимагає від банків утримувати достатньо ліквідних активів на випадок кризи, представлення цих активів цінними паперами високоякісних емітентів відповідає згаданій логіці.

По-третє, здебільшого інструмент інвестицій у боргові цінні папери інших країн використовують працюючі в Україні банки з іноземним капіталом — на них припадає 56% обсягу відповідних вкладень. Це пояснюється регуляторними вимогами країн походження.