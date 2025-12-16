У листопаді населення наростило депозити до нового історичного максимуму

У листопаді 2025 року, за даними НБУ , населення наростило депозити до нового історичного максимуму до 1 355,5 млн грн (+14,4%р/р, +1,1%м/м). Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Зростання депозитів

гривневі депозити зросли +8,5 млрд грн до 905,88 млрд грн

валютні депозити зросли +95 млн дол до 10,65 млрд дол.

За рахунок чого зросли депозити

За словами аналітика, статистика НБУ враховує не лише строкові депозити, але й депозити на замовлення, які є по факту коштами на картці й розрахунковому рахунку. «Із загальної суми таких у жовтні грошей на рахунках було 70,4%. Й зрозуміло, що ситуація у листопаді не змінилась суттєвим чином», — пояснив Шевчишин.