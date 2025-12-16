Multi від Мінфін
16 грудня 2025, 16:05

Ціна російської нафти впала мінімуму за час війни — $40 за барель

Вартість російської нафти опустилася до найнижчого рівня з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну. Західні санкції змушують Москву пропонувати рекордні знижки, а падіння світових цін на сировину лише посилює кризу. Про це повідомляє Bloomberg 16 грудня.

Вартість російської нафти опустилася до найнижчого рівня з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Рекордний обвал цін

За даними цінового агентства Argus Media, російські експортери зараз отримують у середньому лише трохи більше $40 за барель нафти, що відвантажується з портів Балтійського та Чорного морів, а також зі східного порту Козьміно.

За останні три місяці ціна впала на 28%. Ситуацію погіршили нові обмеження, спрямовані проти нафтових гігантів «Роснєфть» та «Лукойл», що змусило компанії збільшити дисконти для покупців.

Тиск на покупців та світові тренди

Продавати сировину стає дедалі складніше через посилення тиску Заходу на ключових клієнтів РФ, зокрема на нафтопереробні заводи Індії.

  • Індія: Імпорт російської нафти цього місяця очікується на рівні 800 тис. барелів на добу, що значно менше, ніж у листопаді.
  • Китай: Китайські НПЗ користуються ситуацією, скуповуючи партії зі східних портів РФ із найбільшими знижками за цей рік.
  • Додатковим ударом стало падіння світових цін: у вівторок еталонні марки нафти вперше з травня торгувалися нижче $60 за барель.

Удар по бюджету війни

Нафтогазові доходи, які формують близько чверті державного бюджету Росії, є критично важливими для фінансування війни. Падіння ціни до $40 за барель суттєво зменшує податкові надходження до Кремля та виснажує фінанси нафтових компаній.

На тлі цих економічних проблем активізувалися дипломатичні зусилля адміністрації Трампа щодо завершення конфлікту. Навіть президент Р Ф Володимир Путін під час нещодавнього візиту до Індії був змушений визнати сповільнення темпів російської економіки.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
