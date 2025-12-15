Multi від Мінфін
15 грудня 2025, 20:00

Головне за понеділок: євро оновлює рекорди, перейменування копійок у шаги, інвестрахунки в Україні

Головні фінансові новини за понеділок, 15 грудня.

Головні фінансові новини за понеділок, 15 грудня.

Євро в банках почали продавати за 50 гривень

У понеділок, 15 грудня, готівковий валютний ринок України зафіксував новий ціновий рубіж. Низка українських банків підняла курс продажу європейської валюти до рівня 50 гривень за євро, а решта гравців ринку впритул наблизилися до цієї позначки.

Офіційний курс євро встановив новий рекорд

НБУ встановив нові курси валют на вівторок, 16 грудня. Згідно з даними регулятора, долар подорожчав на 6 копійок, а євро зросло до нового рекорду 49,6549.

Комітет Гетманцева підтримав перейменування копійок у шаги

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики офіційно рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт, який передбачає перейменування розмінної монети «копійка» на історично українську назву «шаг». Депутати пропонують підтримати документ одразу за основу та в цілому.

В Україні з'явиться інвестінструмент, який змінить фінансові можливості мільйонів українців

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт (№ 14296 від 12.12.2025) про особові інвестиційні рахунки (ОІР). Це не просто черговий документ. Це реальний інструмент, який може змінити фінансові можливості мільйонів українців.

Трамп назвав нового фаворита на посаду голови ФРС США

На перше місце у списку кандидатів на посаду наступного голови ФРС США вийшов колишній член ради керуючих регулятора Кевін Уорш, заявив президент Дональд Трамп в інтерв'ю The Wall Street Journal. Він повідомив, що схиляється або до цього претендента, або до іншого фаворита Кевіна Хассета, який очолює Національну економічну раду.

Джерело: Мінфін
