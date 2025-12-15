Трамп назвав нового фаворита на посаду голови ФРС США

На перше місце у списку кандидатів на посаду наступного голови ФРС США вийшов колишній член ради керуючих регулятора Кевін Уорш, заявив президент Дональд Трамп в інтерв'ю The Wall Street Journal. Він повідомив, що схиляється або до цього претендента, або до іншого фаворита Кевіна Хассета, який очолює Національну економічну раду.

Вибір Трампу

«Так, думаю, він на чолі [списку]. Думаю, у вас є Кевін та Кевін. Я вважаю, що обидва Кевіна чудові, — сказав президент WSJ. — Думаю, що є ще кілька чудових кандидатів».

За даними джерел видання, під час зустрічі, яку Трамп провів цього тижня з Уоршем у рамках низки співбесід на посаду голови ФРС, президент здебільшого цікавився тим, чи підтримає кандидат ідею про необхідність зниження процентних ставок у разі призначення. В інтерв'ю WSJ Трамп підтвердив цю інформацію: Він вважає, що відсоткові ставки потрібно знижувати. І так вважають решту всіх претендентів, з ким я говорив".

Президент США сказав також, що наступний голова ФРС має консультуватися з ним щодо рішень щодо ставки.

У 2017 році Трамп вже розглядав кандидатуру Уорша на посаду голови регулятора, але у підсумку обрав Джерома Пауелла, який тоді підтримував м'яку грошово-кредитну політику Федрезерва. Згодом Трамп неодноразово загрожував звільнити Паеулла за небажання знижувати ставки.

Термін повноважень Пауелла спливає у травні 2026 року.

Тінь над незалежністю ФРС

Процес відбору відбувається на тлі безпрецедентного тиску Білого дому на центральний банк. Адміністрація Трампа неодноразово критикувала ФРС за надто жорстку монетарну політику та вимагала різкого зниження відсоткових ставок.

Спроби президента звільнити чинного голову Джерома Пауелла та члена правління Лізу Кук (справа наразі розглядається у Верховному суді) викликали серйозне занепокоєння щодо збереження незалежності ФРС — ключового принципу, на якому тримається довіра до долара та фінансової системи США.

Стратегія призначення: номінація на 14 років

За даними джерел, розглядається хитріша стратегія призначення. Нового голови, ймовірно, спочатку номінують на вакантне місце звичайного члена Ради керуючих із повним 14-річним терміном, і лише потім призначать головою. Це дозволить забезпечити довгостроковий вплив нової адміністрації на політику ФРС, на відміну від поточного місця Джерома Пауелла, термін повноважень якого, як члена правління, спливає через два роки.