НБУ встановив нові курси валют на вівторок, 16 грудня. Згідно з даними регулятора, долар подорожчав на 6 копійок, а євро зросло до нового рекорду.
15 грудня 2025, 15:47
Офіційний курс євро встановив новий рекорд
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Курс долара
На вівторок НБУ встановив такий курс долара: 42,2451 грн. Це на 6 копійок більше, ніж у понеділок (42,1936).
Історичний максимум долара: 42,40 (25.11.2025).
Курс євро
Водночас курс євро на вівторок був встановлений на новій історичній позначці — 49,6549, що на 17 копійок більше, ніж у понеділок (49,4678).
Раніше «Мінфін» повідомляв, що євро в банках почали продавати за 50 гривень.
Курс польського злотого
НБУ на вівторок встановив такий курс польського злотого: 11,7143 (у понеділок курс був 11,7615).
Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 97 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі