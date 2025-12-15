Офіційний курс євро встановив новий рекорд

НБУ встановив нові курси валют на вівторок, 16 грудня. Згідно з даними регулятора, долар подорожчав на 6 копійок, а євро зросло до нового рекорду.

На вівторок НБУ встановив такий курс долара: 42,2451 грн. Це на 6 копійок більше, ніж у понеділок (42,1936).

Історичний максимум долара: 42,40 (25.11.2025).

Водночас курс євро на вівторок був встановлений на новій історичній позначці — 49,6549, що на 17 копійок більше, ніж у понеділок (49,4678).

Раніше «Мінфін» повідомляв, що євро в банках почали продавати за 50 гривень.

Курс польського злотого

НБУ на вівторок встановив такий курс польського злотого: 11,7143 (у понеділок курс був 11,7615).

