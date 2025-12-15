Комітет Гетманцева підтримав перейменування копійок у шаги

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики офіційно рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт, який передбачає перейменування розмінної монети «копійка» на історично українську назву «шаг». Депутати пропонують підтримати документ одразу за основу та в цілому. Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев 15 грудня.

Як відбуватиметься перехід

Процес заміни не буде миттєвим. Наразі в обігу в Україні перебуває колосальна кількість дрібних грошей — майже 14 мільярдів монет (копійок).

План переходу виглядає наступним чином:

У найближчі 3−4 роки Національний банк планує карбувати лише монети номіналом «50 шагів».

Очікується випуск кількох десятків мільйонів таких монет.

Решта монетних номіналів поступово виводитиметься з активного вжитку, оскільки більшість розрахунків округлюватиметься або переходитиме на номінали від 1 гривні.

Історія питання та ціна зміни

Ініціатором відмови від назви «копійка» виступив Національний банк України ще у вересні 2024 року. Голова регулятора Андрій Пишний звернувся до спікера парламенту Руслана Стефанчука з проханням розпочати законодавчий процес. Відповідний законопроєкт був зареєстрований у Верховній Раді 1 жовтня 2025 року.

Фінансова сторона питання не передбачає додаткового навантаження на платників податків. Ще у квітні 2025 року Андрій Пишний запевнив, що перехід на «шаги» не потребуватиме додаткових витрат із державного бюджету. Кошти витрачатимуться лише на планове карбування монет, яке відбувалося б у будь-якому випадку, незалежно від назви на аверсі.