У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт (№ 14296 від 12.12.2025) про особові інвестиційні рахунки (ОІР). Це не просто черговий документ. Це реальний інструмент, який може змінити фінансові можливості мільйонів українців. Про це йдеться у повідомленні НКЦПФР.
15 грудня 2025, 13:40
В Україні з'явиться інвестінструмент, який змінить фінансові можливості мільйонів українців
ОІР — це перевірена міжнародна практика
За словам голови НКЦПФР Руслана Магомедова, інвестування має бути доступним кожному, а не лише фінансовим професіоналам.
ОІР — це перевірена міжнародна практика, яка тепер з’являється і в Україні.
Як інвестувати
«Механізм простий і зрозумілий: відкриваєте рахунок, інвестуєте через нього, тримаєте кошти 5 років, отримуєте дохід і після цього вільно розпоряджаєтесь своїми грошима», — пояснив Магомедов.
У законопроєкті закладено головний принцип: гроші мають працювати на українців та економіку нашої держави.
