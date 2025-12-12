Головні фінансові новини за тиждень, 8−12 грудня.
Головне за тиждень: ФРС знизив ставку, а НБУ її зберіг. Інфляція сповільнилась
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних. «Таке рішення є необхідним для підтримання привабливості гривневих інструментів, стійкості валютного ринку та контрольованості очікувань з метою приведення інфляції до цілі 5% на горизонті політики. НБУ гнучко реагуватиме на подальші зміни в розподілі ризиків для цінової динаміки», — зазначив голова НБУ Андрій Пишний.
У листопаді інфляція в Україні сповільнилася до 9,3%
Темпи зростання споживчих цін в Україні продемонстрували позитивну динаміку, повернувшись до однознакового показника. У листопаді 2025 року річна інфляція сповільнилася до 9,3% (у жовтні було 10,9%), тоді як у місячному вимірі ціни зросли на помірні 0,4% (0,9% у жовтні).
У третьому кварталі ВВП України прискорив зростання до 2,1%
Українська економіка демонструє ознаки пожвавлення, суттєво покращивши динаміку у другій половині року. Після стриманого росту на початку 2025-го, у третьому кварталі реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) збільшився на 2,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
НБУ підвищив курс євро до нового історичного максимуму
Національний банк України встановив на 12 грудня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 42,2721 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс долара на 1 копійку.
ФРС знизила ставку втретє поспіль
Федеральна резервна система США знизила ключову ставку на 0,25 процентного пункту — до діапазону від 3,5% до 3,75%. Це стало третім поспіль раундом пом'якшення грошово-кредитної політики цього року після аналогічного рішення у вересні та жовтні.
