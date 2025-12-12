Головне за тиждень: ФРС знизив ставку, а НБУ її зберіг. Інфляція сповільнилась

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних. «Таке рішення є необхідним для підтримання привабливості гривневих інструментів, стійкості валютного ринку та контрольованості очікувань з метою приведення інфляції до цілі 5% на горизонті політики. НБУ гнучко реагуватиме на подальші зміни в розподілі ризиків для цінової динаміки», — зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

У листопаді інфляція в Україні сповільнилася до 9,3%

Темпи зростання споживчих цін в Україні продемонстрували позитивну динаміку, повернувшись до однознакового показника. У листопаді 2025 року річна інфляція сповільнилася до 9,3% (у жовтні було 10,9%), тоді як у місячному вимірі ціни зросли на помірні 0,4% (0,9% у жовтні).

У третьому кварталі ВВП України прискорив зростання до 2,1%