Промислова інфляція в Україні пробила 40% у річному вимірі — Держстат

Ціни виробників промислової продукції в Україні у квітні 2026 року зросли на 40,2% у річному вимірі, тоді як у порівнянні з березнем зафіксовано зниження на 1,2%. Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Головні драйвери

Головним драйвером локального квітневого здешевлення (-1,2%) став енергетичний сектор. За даними Держстату, загальне зниження цін у промисловості передусім було зумовлене суттєвим падінням вартості у сфері постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, яка просіла одразу на -5,7% порівняно з березнем.

Квітневий відкат назад стався після потужного цінового шоку на початку року, коли у січні ціни виробників зросли на 3,5%, а в лютому — злетіли на рекордні 22,3% за місяць через кризу генерації.

Натомість тренд річної динаміки залишається висхідним: якщо влітку-восени 2025 року річна промислова інфляція утримувалася в межах 1,3%-9,9%, то починаючи з лютого 2026 року вона закріпилася на плато вище 34%.

Читайте також: Інфляція у квітні значно пришвидшилася: як змінилися ціни

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у березні 2026 року інфляція в промисловості сягнула 36,6% у річному вимірі.