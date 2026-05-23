Блокада Ормузької протоки може спричинити світову кризу масштабу 2008 року

Тривала блокада Ормузької протоки щонайменше до серпня може спровокувати глобальну економічну кризу, близьку за масштабами до кризи 2008 року. Про це попереджає аналітична компанія Rapidan Energy Group, повідомляє Bloomberg.

Базовий сценарій компанії передбачає, що протоку відкриють уже в липні. У такому разі світовий попит на нафту скоротиться в середньому на 2,6 млн барелів на добу, а ціна нафти Brent на спотовому ринку влітку може зрости майже до $130 за барель.

Втім, якщо перебої триватимуть довше, ринку знадобиться ще сильніше падіння попиту, щоб компенсувати дефіцит постачання у серпні та вересні. За оцінками Rapidan, це може навіть призвести до річного скорочення світового споживання нафти у 2026 році. Деякі провідні аналітики вже прогнозують рідкісне падіння глобального попиту цього року.

Ціни на нафту майже подвоїлися з кінця лютого на тлі війни між США, Ізраїлем та Іраном, яка дестабілізує світові ринки та посилює побоювання одночасного стрибка інфляції й уповільнення економічного зростання.

Аналітики зазначають, що нинішня економічна ситуація менш критична, ніж під час нафтових криз 1970-х або фінансової кризи 2007−2008 років, оскільки сучасні економіки менше залежать від нафти, а монетарна політика стала більш стабільною.

Водночас у компанії попереджають, що подальше зростання цін на нафту може посилити фінансові та макроекономічні ризики.

За оцінками Rapidan, якщо Ормузька протока залишатиметься закритою до серпня, дефіцит постачання на світовому ринку в третьому кварталі може зрости приблизно до 6 млн барелів на добу, тоді як запаси нафти наближатимуться до критично низьких рівнів.

Навіть у разі відновлення роботи протоки на початку серпня ринки ще певний час залишатимуться напруженими, оскільки запаси нафти продовжать скорочуватися до вересня, а поставки з країн Перської затоки відновлюватимуться поступово.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у п’ятницю, 22 травня, ціни на нафту зросли, оскільки інвестори сумніваються в перспективах прориву в мирних переговорах між США та Іраном.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на $2,46 (2,4%) до $105,04 за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на $1,82 (1,9%) до $98,17.

За тиждень ціна на нафту Brent знизилася більш ніж на 4%, а на нафту WTI — більш ніж на 7%, при цьому ціни різко коливалися через зміну очікувань щодо мирної угоди.