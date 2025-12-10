У третьому кварталі ВВП України прискорив зростання до 2,1%

Українська економіка демонструє ознаки пожвавлення, суттєво покращивши динаміку у другій половині року. Після стриманого росту на початку 2025-го, у третьому кварталі реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) збільшився на 2,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє Державна служба статистики 10 грудня.

Квартальний ривок

Оприлюднені дані свідчать про помітне прискорення економічної активності. Для порівняння: у першому та другому кварталах 2025 року темпи зростання були значно скромнішими і становили 0,8%.

Таким чином, третій квартал став переломним моментом, коли економіка почала відновлюватися майже втричі швидше, ніж у першій половині року.

Динаміка відносно попереднього сезону

Позитивні зміни фіксуються не лише у річному вимірі, а й у порівнянні з попереднім кварталом. З урахуванням сезонного фактору (коригування, яке прибирає вплив сезонних коливань, як-от збір врожаю чи свята), реальний ВВП у липні-вересні зріс на 0,8% відносно квітня-червня.

Це також кращий показник, ніж у попередньому звітному періоді, коли квартальний приріст складав лише 0,2%.