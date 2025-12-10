НБУ послабив гривню у парах з євро та доларом США

НБУ встановив нові курси валют на четвер, 10 грудня. Згідно з даними регулятора, долар та євро зросли.

На четвер НБУ встановив такий курс долара: 42,2812 грн. Це на 10 копійок більше, ніж у середу (42,1838).

Історичний максимум долара: 42,40 (25.11.2025).

Водночас курс євро на четвер був встановлений на позначці — 49,2153, що на 13 копійки більше, ніж у середу (49,0935).

Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).

Курс польського злотого

НБУ на четвер встановив такий курс польського злотого: 11,6055 (у середу курс був 11,6496).

