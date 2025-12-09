«Інфляція в Україні сповільнилася до 9,3%»

Темпи зростання споживчих цін в Україні продемонстрували позитивну динаміку, повернувшись до однознакового показника. У листопаді 2025 року річна інфляція сповільнилася до 9,3% (у жовтні було 10,9%), тоді як у місячному вимірі ціни зросли на помірні 0,4% (0,9% у жовтні). Про це повідомляє Державна служба статистики.

Продуктовий кошик: яйця б’ють рекорди, а фрукти дешевшають

На ринку продовольства спостерігається різноспрямована динаміка. Загалом продукти харчування за місяць додали в ціні 0,8%, однак ситуація по окремих категоріях суттєво відрізняється.

Абсолютним лідером подорожчання стали яйця, вартість яких лише за один місяць підскочила на 12,6%. Це традиційне сезонне явище, пов'язане зі зменшенням пропозиції в холодний період.

Також українці могли помітити підвищення цін (у діапазоні від 0,8% до 4,6%) на такі товари:

Овочі та хліб;

Молочні продукти (молоко, сир, масло);

М'ясо яловичини;

Соняшникову олію та макаронні вироби.

Водночас є і хороші новини для гаманців споживачів. Завдяки гарному врожаю та сезонним факторам подешевшали фрукти, свинина, цукор, рис та м’ясо птиці. Зниження цін у цій групі склало від 0,9% до 3,0%.

Транспорт та шкідливі звички

Витрати на транспорт у листопаді зросли на 0,5%. Це зумовлено насамперед подорожчанням залізничних квитків (+1,6%) та пального (+0,5%), що автоматично впливає на вартість логістики.

Тютюнові вироби продовжують дорожчати (+1,9%), що є наслідком планового підвищення акцизів, підтягуючи загальну категорію алкоголю та тютюну на 1,2% вгору.

Єдиною категорією, яка показала суттєве зниження цін, стали одяг і взуття. Вони подешевшали на 2,3%, що експерти пов'язують із сезоном розпродажів («Чорна п’ятниця») та зміною колекцій у ритейлерів.