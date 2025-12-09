«Інфляція в Україні сповільнилася до 9,3%»

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 грудня 2025, 16:06

Інфляція в Україні сповільнилася до 9,3%

Темпи зростання споживчих цін в Україні продемонстрували позитивну динаміку, повернувшись до однознакового показника. У листопаді 2025 року річна інфляція сповільнилася до 9,3% (у жовтні було 10,9%), тоді як у місячному вимірі ціни зросли на помірні 0,4% (0,9% у жовтні). Про це повідомляє Державна служба статистики.

Темпи зростання споживчих цін в Україні продемонстрували позитивну динаміку, повернувшись до однознакового показника.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Продуктовий кошик: яйця б’ють рекорди, а фрукти дешевшають

На ринку продовольства спостерігається різноспрямована динаміка. Загалом продукти харчування за місяць додали в ціні 0,8%, однак ситуація по окремих категоріях суттєво відрізняється.

Абсолютним лідером подорожчання стали яйця, вартість яких лише за один місяць підскочила на 12,6%. Це традиційне сезонне явище, пов'язане зі зменшенням пропозиції в холодний період.

Також українці могли помітити підвищення цін (у діапазоні від 0,8% до 4,6%) на такі товари:

  • Овочі та хліб;
  • Молочні продукти (молоко, сир, масло);
  • М'ясо яловичини;
  • Соняшникову олію та макаронні вироби.

Водночас є і хороші новини для гаманців споживачів. Завдяки гарному врожаю та сезонним факторам подешевшали фрукти, свинина, цукор, рис та м’ясо птиці. Зниження цін у цій групі склало від 0,9% до 3,0%.

Транспорт та шкідливі звички

Витрати на транспорт у листопаді зросли на 0,5%. Це зумовлено насамперед подорожчанням залізничних квитків (+1,6%) та пального (+0,5%), що автоматично впливає на вартість логістики.

Тютюнові вироби продовжують дорожчати (+1,9%), що є наслідком планового підвищення акцизів, підтягуючи загальну категорію алкоголю та тютюну на 1,2% вгору.

Єдиною категорією, яка показала суттєве зниження цін, стали одяг і взуття. Вони подешевшали на 2,3%, що експерти пов'язують із сезоном розпродажів («Чорна п’ятниця») та зміною колекцій у ритейлерів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
Klimo
Klimo
9 грудня 2025, 16:30
#
Ну да ну да! Как красиво. за 2025 нарисуют как раз 10%!
+
0
Я. ..
Я. ..
9 грудня 2025, 16:37
#
«Інфляція в Україні сповільнилася до 9,3%»

Ага, а завтра 30 лютого))))

Ох же і люблять нбу з держ.службою статистики меми і анекдоти нові придумувати)))
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 13 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами