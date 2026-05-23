23 травня 2026, 11:16

Угорщина відновлює заборону на імпорт українських сільськогосподарських продуктів

Угорський уряд знову запровадив обмеження на імпорт частини української сільськогосподарської продукції. Рішення пояснюють необхідністю захисту внутрішнього ринку та місцевих фермерів. Про це повідомив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр на своїй сторінці у Facebook.

«Уряд відкликає намір Угорщини вийти зі складу Міжнародного кримінального суду та забороняє імпорт сільськогосподарської продукції з України», — написав Мадяр.

Угорсьве видання Telex повідомило, що у пʼятницю, 22 травня, в «Угорському віснику» було опубліковано постанову уряду про заходи щодо перевезення окремих сільськогосподарських продуктів з України.

Що потрапило під заборону

Під заборону потрапили низка товарів українського походження, серед яких:

  • яловичина,
  • свинина,
  • м'ясо овець та кіз,
  • м'ясо птиці,
  • яйця,
  • мед,
  • овочі,
  • пшениця, жито, ячмінь, кукурудза, гречка,
  • борошно,
  • насіння соняшнику,
  • кулінарна олія,
  • вино.

Транзит дозволений

Водночас транзит української продукції через територію Угорщини залишиться дозволеним, однак його контролюватимуть за жорсткішими правилами. У разі порушення вимог перевізникам може загрожувати штраф до 100% вартості товару без урахування ПДВ.

У Будапешті заявляють, що збільшення імпорту української продукції створює тиск на угорських виробників та впливає на ціни на внутрішньому ринку. Повернення обмежень активно підтримували місцеві аграрні організації, які вимагали закріпити заборону на законодавчому рівні.

Міністр сільського господарства Угорщини Саболч Бона заявив, що влада не дозволить створити загрозу для національного аграрного сектору та продовольчого ринку через імпортну продукцію.

За словами міністра, захист угорських продуктів харчування, угорських сільськогосподарських угідь та угорських фермерів є національним інтересом.

Раніше частина тимчасових обмежень на ввезення українських товарів втратила чинність після завершення режиму надзвичайного стану в країні. Однак уряд вирішив повернути окремі заборони вже у форматі нових постійних правил.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментарі - 2

BigBend
BigBend
23 травня 2026, 13:09
Дарма ремонтували нафтопровід.
youknow
youknow
23 травня 2026, 13:31
Українцям вже давно слід замислитись над переробкою та зберіганням вирощеного врожаю і втілювати це в життя.
