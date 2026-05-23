Кабмін змінив правила бронювання: підвищено зарплатний поріг

Кабінет Міністрів України оновив правила бронювання військовозобов'язаних працівників для критично важливих підприємств. Зміни мають зробити систему більш прозорою, справедливою та захищеною від зловживань. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Нові правила стосуються підприємств, установ та організацій, які мають критичне значення для функціонування економіки, оборони та життєдіяльності населення в умовах воєнного стану.

Підвищення рівня середньої зарплати

Одне з головних нововведень — підвищення вимог до рівня середньої зарплати. Для отримання статусу критично важливого підприємства та бронювання працівників вона має становити щонайменше три мінімальні зарплати — 25 941 грн.

Для підприємств, які працюють на прифронтових територіях, зберігається більш гнучкий підхід. Для них чинна вимога залишається на рівні 2,5 мінімальної заробітної плати, тобто 21 618 грн. Йдеться про території, визначені в наказі Мінрозвитку.

Квота бронювання

Працівники, які вже мають відстрочку від призову відповідно до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а також працівники-сумісники враховуватимуться в квоту лише за одним з місць роботи.

Наприклад, якщо працівник має місце роботи на одному підприємстві, а на іншому працює за сумісництвом, для квоти бронювання він враховується лише за одним з місць роботи. Тобто сумісництво штучно не створюватиме додаткове місце у квоті з бронювання для іншого роботодавця.

«Це має запобігти штучному збільшенню кількості працівників, яких підприємство може забронювати, та зробити квоту бронювання більш прив’язаною до реальної потреби бізнесу у збереженні ключових фахівців», — йдеться у повідомленні.

Критичність підриємства

Міністерства, центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації мають у місячний термін перезатвердити власні критерії критичності за погодженням з Міноборони та Мінекономіки.

Йдеться про критерії, за якими визначається, чи має підприємство справді важливе значення для роботи економіки, обороноздатності, безпеки або забезпечення базових потреб населення. Зокрема, можуть враховуватися роль підприємства у виконанні державних завдань, забезпеченні критичних послуг, виробництві необхідної продукції, підтримці інфраструктури, зайнятості та стабільній роботі громад.

Крім того, у тримісячний термін від набуття змінами чинності буде переглянутий статус усіх підприємств, які вже були визначені критично важливими відповідними органами влади.

«Це дозволить оновити систему та зберегти бронювання для тих компаній, установ і організацій, від роботи яких реально залежить економіка, обороноздатність та життєдіяльність громад», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що впродовж усього перехідного періоду уточнення та перегляду критичності аж до прийняття нового рішення чинна критичність підприємств зберігається. Також зберігається діюче бронювання військовозобов'язаних за цими підприємствами.

Очікується, що ухвалені зміни посилять довіру до системи бронювання, зменшать ризики зловживань і водночас збережуть для критично важливого бізнесу можливість утримувати працівників, необхідних для стабільної роботи в умовах воєнного стану.

Нагадаємо

13 травня 2026 року у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт № 15237 «Про справедливе бронювання та участь в обороні», який передбачає нові правила бронювання працівників під час мобілізації.

«Мінфін» писав, що для працівників енергетичних компаній та комунальних підприємств, залучених до ліквідації наслідків російських ударів, ухвалено рішення про бронювання всього персоналу.