Національний банк України встановив на 12 грудня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 42,2721 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс долара на 1 копійку. При цьому регулятор підвищив курс євро на 30 копійок — до 49,51 грн. Це новий історичний максимум. До цього максимальний курс євро був 49,40 грн (01.07.25).
11 грудня 2025, 16:18
НБУ підвищив курс євро до нового історичного максимуму
Офіційні курси
1 долар США — 42,27 грн (42,28 грн станом на 11 грудня);
1 євро — 49,51 грн (49,21 грн станом на 11 грудня).
