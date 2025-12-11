НБУ підвищив курс євро до нового історичного максимуму

Національний банк України встановив на 12 грудня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 42,2721 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс долара на 1 копійку. При цьому регулятор підвищив курс євро на 30 копійок — до 49,51 грн. Це новий історичний максимум. До цього максимальний курс євро був 49,40 грн (01.07.25).