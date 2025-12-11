Головне за четвер: Ставка НБУ, історичний максимум курсу євро та що буде з золотом

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики, 11 грудня.

Президент підписав державний бюджет на 2026 рік

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом законопроєкт про державний бюджет на 2026 рік. Відповідний запис з’явився у картці документа на сайті парламенту.

Чи може золото подорожчати до $5 000 і що робити інвесторам із обмеженим бюджетом

Вартість золота з моменту приходу до влади в США Дональда Трампа в січні 2025 року злетіла з рівнів близько $2 600−2 700 за унцію до понад $4 200 на момент написання цієї статті. А пік ціни «жовтого металу» сягав $4 382 у жовтні 2025 року. Таким чином, цей актив менш як за рік зріс у 1,56 раза. І це вочевидь ще не межа.

НБУ підвищив курс євро до нового історичного максимуму

Національний банк України встановив на 12 грудня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 42,2721 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс долара на 1 копійку. При цьому регулятор підвищив курс євро на 30 копійок — до 49,51 грн. Це новий історичний максимум. До цього максимальний курс євро був 49,40 грн (01.07.25).

Мінфін розміщує ОВДП за 1 000 грн, а банк продає за 1 050 грн. Це означає, що банк наживається?

ОВДП продовжують набирати популярності серед громадян, які вже вклали в цей інструмент 105,5 млрд грн; рік тому ця сума була майже на 30 млрд меншою. Водночас у багатьох залишаються запитання, як визначити справедливу ціну за ОВДП і зрозуміти, що банки чи брокери її не завищують. «Мінфін» вирішив розібратися у цьому питанні.

Нацбанк назвав причини сповільнення річної інфляції у листопаді

У листопаді 2025 року інфляція надалі сповільнювалася — до 9,3% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 0,4%. Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України. НБУ прокоментував ситуацію.

Трамп дотиснув Пауелла: ФРС знизила ставку втретє поспіль

Федеральна резервна система США знизила ключову ставку на 0,25 процентного пункту — до діапазону від 3,5% до 3,75%. Це стало третім поспіль раундом пом'якшення грошово-кредитної політики цього року після аналогічного рішення у вересні та жовтні.