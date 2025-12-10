Чи може золото подорожчати до $5 000 і що робити інвесторам із обмеженим бюджетом

Вартість золота з моменту приходу до влади в США Дональда Трампа в січні 2025 року злетіла з рівнів близько $2 600−2 700 за унцію до понад $4 200 на момент написання цієї статті. А пік ціни «жовтого металу» сягав $4 382 у жовтні 2025 року. Таким чином, цей актив менш як за рік зріс у 1,56 раза. І це вочевидь ще не межа.

Графік вартості золота з початку 2025 року

Динаміка цін на срібло повторювала графіки цін на золото із затримкою у 2−3 місяці. Це традиційна картина, з огляду на специфіку ціноутворення на срібло.

Графік вартості срібла з початку 2025 року

Але навіть при цьому, якщо вартість срібла в січні 2025 року перебувала ще в межах $29−30 за унцію, то на момент написання статті дійшла до $61,341 за унцію. Тобто цей актив менш ніж за рік зріс у 2,12 раза, випередивши темпи зростання «золотих» цін.

Зазвичай при таких злетах будь-якого активу далі йде корекція та деяке зниження котирувань, але не для золота та срібла у 2025—2026 роках. Річ у тім, що зараз на класичні закони економіки (зростання попиту — зростання ціни) наклалися чинники, які не можна закласти до математичної формули чи моделі. Це:

перехід світу від однополярного домінування США до багатополярності, коли регіональні гравці активно переходять у взаєморозрахунках на місцеві валюти та зменшують використання для цього американського долара.

Зростання геополітичних ризиків. Їхнім драйвером стала торговельна політика США, яка провокує війну тарифів практично з усіма великими економічними гравцями — від Євросоюзу до Китаю.

Посилення військової напруженості у світі — від майже 4-річної війни рф в Україні до можливої агресії Китаю проти Тайваню, Близького Сходу (Ізраїль — Іран — Палестина), ситуації навколо Венесуели та перманентних воєн на африканському континенті.

Активний перегляд світовими центробанками структури своїх резервів. Регулятори активно виходять із долара та замінюють його активом-притулком золотом. За 2025 рік, на початок листопада, центробанки здійснили чисті покупки в межах 200−254 тонн. Дуже показовим став вересень та жовтень, коли на тлі піку напруженості у війні рф проти України, торговельного протистояння США-Китай та шатдауну в Америці, обсяги чистої купівлі золота центральними банками склали 39 тонн та 53 тонни відповідно. Лідерами зі скуповування шляхетного металу до резервів із початку року стали Польща (67 тонн), Казахстан (40 тонн), Туреччина, Китай та Бразилія.

Саме геополітика та події навколо неї останнім часом залишаються головним драйвером зростання цін на золото, і опосередковано — на срібло. При цьому питома вага долара США в резервах центробанків залишається домінуючою, але, за даними МВФ, вона знизилася до 56−58%, скоротившись до мінімуму за 30 років (максимум був 72% у 2002 році).

За рахунок активного скуповування золота центробанками змінилася структура їх резервів: золото тепер посідає друге місце після долара США, обігнавши за питомою вагою навіть американські казначейські облігації.

Крім того, цікавою є ще тенденція: центробанки тепер воліють зберігати фізичне золото саме у себе у своїх сховищах, тоді як раніше віддавали метал на зберігання іншим країнам (той самий Форт-Нокс у Кентуккі, США), що свідчить про недовіру у світі, що посилюється.

Додає попит на золото й активність приватних інвесторів, які віддають перевагу «живому» металу у вигляді злитків і монет. Хоча останніми роками збільшувалися і вкладення у «золоті» ETF: лише за вересень 2025 року вони залучили $26 млрд.

Цікаво й те, що через обмежені можливості видобутку фізичного золота дохідність фондів, що відстежують акції компаній з видобутку золота та срібла (GDXJ, RING), показали дохідність понад 100% за рік. Це значно вище, ніж у чистих золотих ETF (як GLD/IAU), прив'язаних тільки до ціни металу. Це говорить про те, що інвестори готові вкладати кошти в золото і всі активи (у тому числі й виробничі), із ним пов'язані на тривалий термін, і це не ситуативний тренд, а зміна світових реалій.

Посилює зростання цін на золото (опосередковано і на срібло) і початок нового циклу зниження відсоткових ставок Федрезервом США. Особливо, якщо у 2026 році чинного голову ФРС США замінить лояльніший до Адміністрації президента нинішній директор Національної економічної ради Кевін Хассетт. Цикл зниження відсоткових ставок Федрезерва лякає інвесторів можливим зростанням інфляції та ослабленням позицій долара, що теж працює на користь зростання попиту на дорогоцінні метали, як захисні активи.

З моменту приходу до влади Дональда Трампа долар ослабнув щодо євро з рівнів 1,02 долара за євро до рівнів близько 1,16−1,17 долара за євро.

Графік євро/долар із січня 2025 року

На збільшення попиту на срібло і, відповідно, зростання ціни на нього зараз працюють ще декілька чинників:

інвестори, які не можуть дозволити собі купувати золото, що різко подорожчало, активно скуповують фізичне срібло і ETF, прив'язані до нього.

Зростання попиту з боку промисловості у поєднанні зі стабільним дефіцитом пропозиції фізичного срібла. Дефіцит срібла на світовому ринку у 2025 році прогнозується в межах від 115−118 млн унцій до 187,6 млн унцій за наявності сукупного дефіциту, який накопичився за 2021−2025 роки понад 800 млн унцій. За даними аналітиків, срібло виступає, як промисловий товар (близько 60%), і як інвестиційний вклад (до 40%).

Спекулятивний інтерес. Спекулянти уважно стежать за показником співвідношення золота до срібла (Gold/Silver Ratio, GSR):

Цей показник зараз вказує на недооціненість срібла та додає потенційно від $2 до $4 на унції до поточних рівнів близько $61,341 до кінця цього року. Особливо, якщо підтвердяться чутки про те, що ФРС США на тлі циклу зниження ставок у 2026 році почне викуп казначейських зобов'язань США в межах до щомісячних обсягів у $45 млрд. Тобто почне знову проводити політику «кількісного пом'якшення», як у період пандемії.

Прогноз щодо золота на найближчі 3 місяці

З огляду на підвищену турбулентність усіх світових ринків, майбутні кадрові зміни у ФРС США, золото продовжуватиме користуватися підвищеним попитом серед усіх груп інвесторів — від центробанків до приватних фондів та фізосіб.

За моїми прогнозами, щомісяця у цей період центробанки збільшуватимуть свої резерви в золоті в межах 32−55 тонн. А чистий приплив вкладень капіталів інвесторів через ETF у січні-березні 2026 року додасть попит на золото в різних формах (від металевого до безготівкового) ще в межах до 220−300 тонн. Купівля фізичного золота у вигляді злитків та монет, за моїми розрахунками, у першому кварталі 2026 року, з огляду ще й на чинник китайського Нового року, коли попит на фізичний метал у КНР зростає у рази, становитиме у світі ще не менше 240−380 тонн.

Ключовими драйверами подальшого попиту на золото і, відповідно, зростання цін на нього залишаться центробанки та придбання злитків найбільшими приватними фондами, які за рахунок цього хеджуватимуть свої інфляційні ризики.

Це підтримає ціни на золото на високому рівні в межах ситуативного коридору від $3 980 до $4 620 за унцію до кінця першого кварталу 2026 року. А варіант досягнення ціни золота до кінця 2026 року до $5 000 і вище стане цілком реальним у тому випадку, якщо новим головою ФРС США стане повністю лояльний до Трампа кандидат, який почне ще агресивніший цикл зниження відсоткових ставок Федрезерва. Це спровокує зростання інфляційних процесів у США, і як наслідок — подальше ослаблення позицій долара.

Що буде із цінами на срібло до кінця 1 кварталу 2026 року

На тлі періодичних цінових нових злетів золота поступово дорожчатиме і срібло. Як за рахунок природної нестачі фізичного металу для потреб промисловості, так і за рахунок зростання спекулятивного інтересу інвесторів до цього металу.

Нагадаю, що історично співвідношення Gold/Silver Ratio перебуває у межах коридору від 50:1 до 80:1 (тобто одна унція золота коштує від 50 до 80 унцій срібла).

На момент написання статті це співвідношення 69,84:1. З огляду на мій прогноз щодо першого кварталу 2026 року щодо золота — коридор від $3 980 до $4 620 за унцію, ми виходимо на теоретичний коридор срібла в цей період від щонайменше $49,75 за унцію до щонайбільше $92,4 за унцію.

Але при збереженні поточних тенденцій щодо співвідношення Gold/Silver Ratio, із огляду на те, що ринок вже заклав продовження зниження ставок ФРС США до своїх розрахунків у першому кварталі 2026 року, цей коридор можна звузити до рівнів $56−72 за унцію з ситуативними коливаннями в межах $2−3 у моменти чергових засідань Федрезерва. Це суто економічний розрахунок. І він не враховує можливих додаткових $3−5 на унції срібла у разі нових сюрпризів від американського президента.

Тоді, у разі виконання прогнозу від JPMorgan, HSBC, WGC і Goldman Sachs щодо досягнення ціни золота в $5 000 — 5 200 за унцію до кінця 2026 року, ми виходимо на ймовірніший коридор за ціною срібла до кінця наступного року на рівні від $85 до $100 за унцію. Особливо, у тому разі, якщо ФРС запустить друкарський верстат.

Інвестиційна стратегія

Хочу ще раз наголосити, що вкладення в золото та срібло будуть цікаві лише тим інвесторам, які готові до інвестицій з горизонтом у 2−5 років.

При моделі короткострокових інвестицій або спекулятивних купівель/продажів у періоди від 3 місяців до 1 року можна втратити за рахунок ситуативних коливань цінників зі срібла та золота у світі та суто української специфіки ціноутворення на дорогоцінні метали.

В Україні за низької конкуренції на цьому ринку (мається на увазі легальний ринок, а не «сірий» чи «чорний») відбувається заниження банками котирувань вартості злитків та інвестиційних монет під час їх прийому та одночасно завищення цін продажу злитків та монет за вартістю металу, що істотно перевищує світові ціни на цей момент.

Тобто спреди між купівлею/продажем золота та срібла в Україні, порівнюючи зі світовими стандартами, залишають бажати кращого. Саме тому інвестиція в дорогоцінні метали у 2026 році в Україні має бути довгостроковою, як це є поки що і в 2025 році, щоб перекрити ці різниці за рахунок активного зростання цін на дорогоцінні метали у світі.

При цьому, з огляду на політичні, військові, курсові та геополітичні виклики сьогоднішнього дня, я продовжую вважати, що, для диверсифікації своїх ризиків при формуванні інвестиційного портфеля, наприкінці 2025 року бажано тримати в дорогоцінних металах близько 5−15% грошових заощаджень.