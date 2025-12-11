Multi від Мінфін
11 грудня 2025, 19:04

Нацбанк назвав причини сповільнення річної інфляції у листопаді

У листопаді 2025 року інфляція надалі сповільнювалася — до 9,3% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 0,4%. Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України. НБУ прокоментував ситуацію.

Нацбанк назвав причини сповільнення річної інфляції у листопаді
Фото: НБУ

Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За даними регулятора, фактична траєкторія інфляції була дещо нижчою, ніж прогнозна, опублікована в жовтневому Інфляційному звіті, через вплив суттєвішого сповільнення темпів зростання цін на сирі продукти харчування, а також базової інфляції. Остання була нижчою за прогноз за рахунок стрімкішого сповільнення подорожчання непродовольчих товарів і послуг.

Річні темпи зростання цін на сирі продукти харчування надалі сповільнювалися — до 9,6% р/р

Падіння цін на овочі поглибилося (до -27.8% р/р), зокрема за рахунок овочів борщового набору. Однією з основних причин цього були складнощі зі зберіганням досить високих врожаїв. Темпи зростання цін на фрукти незначно сповільнилися, водночас динаміка цін у розрізі окремих фруктів була різноспрямованою.

Зростання цін на борошно пригальмувало завдяки зростанню у врожаї частки продовольчої пшениці, а на молоко — унаслідок слабкого внутрішнього попиту та падіння цін на світових ринках.

Перервалася тривала тенденція до подорожчання свинини завдяки зростанню конкурентної пропозиції з ЄС. На тлі подальшого зниження зовнішніх цін уповільнилося зростання цін на курятину.

Базова інфляція надалі знижувалася — до 9,3%

Подорожчання оброблених продуктів сповільнилося до 14,0% р/р. Надалі знизилися темпи зростання цін на окрему молочну продукцію, зокрема на вершкове масло та сири.

Тривало сповільнення зростання вартості непродовольчих товарів — до 0,8% р/р. Ціни на одяг та взуття знижувалися сталими темпами, водночас зростання цін на інші непродовольчі товари надалі сповільнювалося.

Інфляція послуг також знизилася — до 13,4%. Одним із чинників цього могло бути часткове зниження тиску з боку ринку праці, зокрема сповільнення зростання реальних зарплат. У результаті зменшилися темпи зростання цін на страхові та фінансові послуги, послуги з оренди житла та управління багатоквартирними будинками, послуги кафе та закладів швидкого харчування, амбулаторні послуги тощо.

Темпи зростання адміністративно регульованих цін незначно сповільнилися — до 10,4% р/р

Така динаміка зумовлена сповільненням темпів подорожчання хліба, фармацевтичної продукції, алкогольних напоїв та майже незмінними темпами подорожчання тютюнових виробів.

Читайте також: Інфляція в Україні сповільнилась швидше, ніж прогнозував НБУ, але настрої населення не змінилися

Інфляція палива пришвидшилася — до 5,3%

Така динаміка зумовлена, зокрема, зростанням цін на дизельне пальне в листопаді на тлі підвищення зовнішніх цін та ускладнення логістики.

Упродовж наступних місяців очікується подальше послаблення цінового тиску. Ефекти від надходження нових урожаїв сприятимуть подальшому сповільненню зростання цін на продовольство. Водночас заходи НБУ з підтримання інтересу до гривневих активів та стійкості валютного ринку стримуватимуть фундаментальний ціновий тиск.

«Як результат, очікується, що споживча інфляція і надалі знижуватиметься, проте помірнішими темпами, ніж у попередні періоди, ураховуючи вичерпання ефектів бази порівняння», — йдеться у повідомленні НБУ.

Нагадаємо

Раніше НБУ заявляв, що інфляція поступово знижуватиметься:

  • 9,2% у 2025 році.
  • 6,6% у 2026 році.
  • До цілі 5% наприкінці 2027 року.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
